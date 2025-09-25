«Заклятие 4» стало самым кассовым хоррором 2025 года

Фильм «Заклятие 4: Последний обряд» стал самым кассовым хоррором 2025 года. Об этом написал портал MovieWeb. За три уикенда в прокате он собрал 400 млн долларов.
Лента продолжает зарабатывать: эксперты считают, что ее бокс-офис еще вырастет. Составить конкуренцию «Заклятию 4» попытаются «Грешники». На сегодняшний день картина уже собрала 366,7 млн долларов.
Третью строчку рейтинга занимает фильм «Пункт назначения: Кровные узы» с 313 млн долларов, полученными в прокате. Нашумевший хоррор «Орудия» пока отстает от тройки лидеров: он заработал 263,4 млн долларов.
«Грешники» наряду с «Орудиями» претендует на здание самого успешного фильма ужасов, который не входит в какую-либо франшизу и не относится к известной серии книг. «Это является значительным достижением в индустрии, где доминируют перезагрузки и сиквелы», — отметил MovieWeb.
Фильм «Заклятие: Последние обряды» официально завершает франшизу « Заклятие», по крайней мере, основную его часть. Однако у киносерии появится продолжение в виде многосерийного шоу.
СМИ отметило, что, как правило, хорроры успешны, но не соревнуются по объему кассовых сборов с лентами о супергероях и анимационными проектами. «Когда фильм ужасов продолевает рубеж в 300 млн долларов, это невероятно волнительно», — написали авторы.
«Когда выходит всего один фильм, это дает надежду жанру ужасов. Когда их несколько, это доказывает студиям, что фильмы ужасов популярны и заслуживают большего признания, чем им оказывают», — добавили они.