Netflix показал трейлер второго сезона «Никто этого не хочет»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер второго сезона сериала «Никто этого не хочет». Он выйдет на стриминговой платформе 23 октября.
Главные роли в шоу исполняют Кристен Белл и Адам Броди. В новых эпизодах их герои будут развивать отношения, учиться быть парой и размышлять о будущем, которое осложняется тем, что они относятся к разным религиям.
В трейлере героиня Белл осознает, что у ее будущих детей не будет привычного Рождества с Санта Клаусом. Персонаж Броди задается вопросом, не обречен ли их роман. «Эй, ты не можешь так, это я тут циничная», — отвечает ему подруга.
«В этом вся суть веры. Она не существует в планах, которые мы составляем. Она существует в неизведанном», — говорит герой Броди в другом эпизоде. По сюжету, он — раввин, а его избранница — ведущая подкаста о сексе.
Помимо Белл и Броди, во втором сезоне шоу появятся Тимоти Саймонс, Джеки Тон, Стефани Фараси, Майкл Хичкок, Това Фелдшух, Пол Бен-Виктор, Эмили Арлук, Шерри Кола и Шайло Берман, а также Лейтон Мистер, Майлз Фаулер, Алекс Карповски и Ариан Моайед
Сериал «Никто этого не хочет» вышел на Netflix в сентябре 2024 года. Он получил высокие оценки и номинацию на «Золотой глобус» как лучший проект года в категории «Комедия или мюзикл». Белл и Броди также претендовали на награды. На платформе Rotten Tomatoes шоу имеет рейтинг в 95% свежести по мнению критиков.