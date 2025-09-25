Мультфильм «Лови волну!» получит сериальное продолжение
«Заклятие 4» стало самым кассовым хоррором 2025 года
ФИФА представила маскоты чемпионата мира по футболу 2026 года
Дом Зингера в Петербурге отреставрируют
Певица Елка озвучит инопланетянку в новом мультфильме о Фиксиках
В Москве в последний день сентября ожидаются заморозки до –4 градусов
Умер английский мультиинструменталист Дэнни Томпсон
Премьеру «Человека-паука: За пределами вселенных» перенесли на 18 июня 2027 года
Вышел трейлер документального фильма «Стиллер и Мира: Ничто не потеряно» о родителях Бена Стиллера
В Южной Корее арестовали мужчину, который пьяным за два года позвонил в полицию почти 60 тыс. раз
PlayStation 5 стала для Sony самым прибыльным поколением консоли
«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона обзавелся вторым трейлером
Социальная реклама онкоскрининга пародирует ролик American Eagle с Сидни Суини
Игра PUBG Mobile сделала коллаборацию со «Skibidi Toilet»
Новосибирский фотограф снял белых медведей, поселившихся на метеостанции на острове Колючин
Американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, выплатили 25 миллионов долларов
Среди кандидатов в астронавты НАСА впервые больше женщин, чем мужчин
В «Росизо» открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»
В Израиле нашли клад времен византийской эпохи
Идрис Эльба в трейлере «Дома динамита» Кэтрин Бигелоу
Лингвисты проследили за эволюцией речи Тейлор Свифт, чтобы понять, как люди перенимают акценты
Фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербатчем выйдет в российский прокат 20 ноября
В России стали меньше пить водку и коньяк
В США две женщины попали в больницу после нападения агрессивной белки
На ВСМ Москва — Петербург будет 14 пассажирских остановок
28 сентября в Китае откроется самый высокий мост в мире
Исаак Эсбан экранизирует повесть Стивена Кинга «Крыса»
ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад

Netflix показал трейлер второго сезона «Никто этого не хочет»

Кадр: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер второго сезона сериала «Никто этого не хочет». Он выйдет на стриминговой платформе 23 октября.

Главные роли в шоу исполняют Кристен Белл и Адам Броди. В новых эпизодах их герои будут развивать отношения, учиться быть парой и размышлять о будущем, которое осложняется тем, что они относятся к разным религиям.

Видео: Netflix/YouTube

В трейлере героиня Белл осознает, что у ее будущих детей не будет привычного Рождества с Санта Клаусом. Персонаж Броди задается вопросом, не обречен ли их роман. «Эй, ты не можешь так, это я тут циничная», — отвечает ему подруга.

«В этом вся суть веры. Она не существует в планах, которые мы составляем. Она существует в неизведанном», — говорит герой Броди в другом эпизоде. По сюжету, он — раввин, а его избранница — ведущая подкаста о сексе.

Помимо Белл и Броди, во втором сезоне шоу появятся Тимоти Саймонс, Джеки Тон, Стефани Фараси, Майкл Хичкок, Това Фелдшух, Пол Бен-Виктор, Эмили Арлук, Шерри Кола и Шайло Берман, а также Лейтон Мистер, Майлз Фаулер, Алекс Карповски и Ариан Моайед

Сериал «Никто этого не хочет» вышел на Netflix в сентябре 2024 года. Он получил высокие оценки и номинацию на «Золотой глобус» как лучший проект года в категории «Комедия или мюзикл». Белл и Броди также претендовали на награды. На платформе Rotten Tomatoes шоу имеет рейтинг в 95% свежести по мнению критиков.

Расскажите друзьям