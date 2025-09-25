Мультфильм «Лови волну!» получит сериальное продолжение
Дом Зингера в Петербурге отреставрируют

Фото: Florstein/Wikimedia

Знаменитый дом Зингера в Петербурге отреставрируют. Об этом написало  издание «Деловой Петербург».

По его информации, в здании провели экспертизу с 30 июня по 12 сентября. По ее итогам историческую постройку в стиле позней эклектики и раннего модерна решили обновить. Сейчас ее состояние оценивается частично как неудовлетворительное.

Проект реставрации разработал ООО «СевЗап ПБ». Согласно ему, в доме Зингера появится новая кровля. Она, как и историческая, будет чешуйчатой и металлической. В постройке устранят трещины и проведут гидроизоляцию.

Крышу здания и скульптуры на ней очистят от коррозии. Работники заменят покрытия венчающего карниза, колпаки дымовых труб и мансардных окон. Также заменят некоторые лестницы и ходовые мостки.

В плане реставрации — сохранение купола, световых фонарей и части балконов. Современное остекление поменяют на однокамерные изогнутые стеклопакеты, мозаику на полу купола отремонтируют.

Планируется отреставрировать исторические фонари со стороны канала Грибоедова и воссоздать утраченные со стороны Невского проспекта. На время работ подсветку с фасадов здания уберут, а после реставрации вернут обратно.

Дом компании «Зингер» построили в 1904 году. Он задумывался как перманентная реклама бизнеса: глобус на вершине постройки освещался электричеством, а снаружи был обвит лентой с названием мануфактуры «Зингер и Ко». Башня стала символом Невского проспекта и всего Петербурга.

«Зингер» занималась легкой промышленностью. Компания выпускала форму для русских военных. Во время Первой мировой войны нижний этаж дома Зингера сдали посольству США. В 1918 году здание на Невском национализировали.

Сначала в постройке находился книжный склад, затем — «Петрогосиздат». В 20-х там открылся Дом книги. Он работал даже во время Второй мировой войны, хотя магазин закрывали на время из-за отсутствия электричества и отопления.

В 90-х Дом Зингера арендовало Петербургское агентство недвижимости, тогда же он начал превращаться в торгово-офисный центр. В здании начали реставрационные работы. В 2001 году постройку признали объектом культурного наследия федерального значения и провели еще часть работ по сохранению фасадов и башни.

