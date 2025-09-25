Дом Зингера в Петербурге отреставрируют

Планируется отреставрировать исторические фонари со стороны канала Грибоедова и воссоздать утраченные со стороны Невского проспекта. На время работ подсветку с фасадов здания уберут, а после реставрации вернут обратно.



Дом компании «Зингер» построили в 1904 году. Он задумывался как перманентная реклама бизнеса: глобус на вершине постройки освещался электричеством, а снаружи был обвит лентой с названием мануфактуры «Зингер и Ко». Башня стала символом Невского проспекта и всего Петербурга.