Певица Елка озвучит инопланетянку в новом мультфильме о Фиксиках

Мультсериал «Фиксики» о крошечных человечках, тайно чинящих вещи, вышел на экраны в 2010 году. В 2017 году появился полнометражный анимационный фильм «Фиксики: Большой секрет». В 2019 году вышла лента «Фиксики против кработов».