Певица Елка озвучит инопланетянку в новом мультфильме о Фиксиках

Российская певица Елка озвучит девочку-инопланетянку в новом полнометражном анимационном фильме «Фиксики и инопланетяне». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего режиссера картины Бориса Черткова.
Елке достанется главная роль — любопытной пришелицы по имени Юна. Главного антагониста в истории, телепродюсера Жанну Экрановну, представит юмористка Ольга Картункова.
Сюжет проекта пока не раскрывается. Производством мультфильма занимается компания «Аэроплан». Бюджет ленты составляет 380 млн рублей, при этом в Фонде кино дополнительно запросили еще 100 млн.
Дистрибьютором «Фиксиков и инопланетян» станет «Вольга». Релиз картины запланирован на 27 мая 2027 года.
Мультсериал «Фиксики» о крошечных человечках, тайно чинящих вещи, вышел на экраны в 2010 году. В 2017 году появился полнометражный анимационный фильм «Фиксики: Большой секрет». В 2019 году вышла лента «Фиксики против кработов».