ФИФА представила маскоты чемпионата мира по футболу 2026 года

Чемпионат мира 2026 года станет крупнейшим в истории. В нем примут участие 48 сборных, а общее количество матчей увеличится до 104. Турнир откроется 11 июня в Мехико на стадионе, а финал состоится 19 июля в Нью-Джерси. Впервые в истории мундиаля во время финала зрителей ждет шоу в перерыве.