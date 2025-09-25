Мультфильм «Лови волну!» получит сериальное продолжение
ФИФА представила маскоты чемпионата мира по футболу 2026 года

Фото: FIFA

ФИФА представила три официальных талисмана чемпионата мира по футболу 2026 года.

Символами турнира стали белоголовый орлан по имени Клатч, лось Мейпл и ягуар Заю, представляющие США, Канаду и Мексику, три страны — хозяйки мундиаля.

Каждый персонаж олицетворяет культурное наследие своей страны. Лось Мейпл путешествует по Канаде, объединяя людей и знакомя с богатой культурой страны. Ягуар Заю происходит из мексиканских джунглей и символизирует страсть и традиции Мексики. Орлан Клатч парит над США и воплощает открытость к культурам и оптимизм.

Кроме того, талисманы играют и на футбольном поле: Мейпл — вратарь, Заю — нападающий с исключительной ловкостью, а Клатч выступает в роли плеймейкера в центре. «Эти персонажи наполнены радостью, энергией и духом единства, как и сам чемпионат мира», — подчеркнул президент ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира 2026 года станет крупнейшим в истории. В нем примут участие 48 сборных, а общее количество матчей увеличится до 104. Турнир откроется 11 июня в Мехико на стадионе, а финал состоится 19 июля в Нью-Джерси. Впервые в истории мундиаля во время финала зрителей ждет шоу в перерыве.

