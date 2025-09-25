В Москве в последний день сентября ожидаются заморозки до –4 градусов

В Москве и Подмосковье продолжается похолодание. 30 сентября в столице возможны заморозки до –4 градусов, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.
По предварительным прогнозам, в ночь на понедельник, 29 сентября, столбики термометров могут опуститься до –1 градуса. Днем в метеорологи прогнозируют от 6 до 11 градусов тепла. Днем 30 сентября температура воздуха составит +13 градусов.
Синоптики отметили, что среднесуточная температура в последние дни сентября будет немного ниже климатической нормы. «Атмосферное давление в столичном регионе продолжит расти из-за влияния обширного антициклона, движущегося с запада, в выходные не обойдется без небольших дождей, которые антициклон будет оттеснять на юг, в свою очередь освобождая себе место на севере», ― добавили в Гидрометцентре РФ.
Предстоящей ночью в Москве температура воздуха составит 2–4 градуса тепла, в центре ― до +7 градусов. По области столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов. Днем в конце рабочей недели ― до 15 градусов выше нуля, ветер ожидается северо-западный, с порывами до 10 метров в секунду.
Недавно в Москве был побит температурный рекорд для 22 сентября. На метеостанции «ВДНХ» столбики термометров поднялись до +26,2 градуса, а на станции «Балчуг» ― до +27,3. До этого рекордная температура для 22 сентября была установлена в 2018 году, когда столбики термометров поднялись до +26,1 градуса. Это был последний теплый день в столице в этом году.