В Москве в последний день сентября ожидаются заморозки до –4 градусов

Недавно в Москве был побит температурный рекорд для 22 сентября. На метеостанции «ВДНХ» столбики термометров поднялись до +26,2 градуса, а на станции «Балчуг» ― до +27,3. До этого рекордная температура для 22 сентября была установлена в 2018 году, когда столбики термометров поднялись до +26,1 градуса. Это был последний теплый день в столице в этом году.