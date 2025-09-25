В Москве в последний день сентября ожидаются заморозки до –4 градусов

Мультфильм «Лови волну!» получит сериальное продолжение
Певица Елка озвучит инопланетянку в новом мультфильме о Фиксиках
Умер английский мультиинструменталист Дэнни Томпсон
Премьеру «Человека-паука: За пределами вселенных» перенесли на 18 июня 2027 года
Вышел трейлер документального фильма «Стиллер и Мира: Ничто не потеряно» о родителях Бена Стиллера
В Южной Корее арестовали мужчину, который пьяным за два года позвонил в полицию почти 60 тыс. раз
PlayStation 5 стала для Sony самым прибыльным поколением консоли
«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона обзавелся вторым трейлером
Социальная реклама онкоскрининга пародирует ролик American Eagle с Сидни Суини
Игра PUBG Mobile сделала коллаборацию со «Skibidi Toilet»
Новосибирский фотограф снял белых медведей, поселившихся на метеостанции на острове Колючин
Американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, выплатили 25 миллионов долларов
Среди кандидатов в астронавты НАСА впервые больше женщин, чем мужчин
В «Росизо» открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»
В Израиле нашли клад времен византийской эпохи
Идрис Эльба в трейлере «Дома динамита» Кэтрин Бигелоу
Лингвисты проследили за эволюцией речи Тейлор Свифт, чтобы понять, как люди перенимают акценты
Фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербатчем выйдет в российский прокат 20 ноября
В России стали меньше пить водку и коньяк
В США две женщины попали в больницу после нападения агрессивной белки
На ВСМ Москва — Петербург будет 14 пассажирских остановок
28 сентября в Китае откроется самый высокий мост в мире
Исаак Эсбан экранизирует повесть Стивена Кинга «Крыса»
ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад
Третьяковская галерея запустила проект «Бегом за искусством», включающий посещение музея и пробежку
Пользователь Steam из Шанхая первым в истории платформы собрал коллекцию из более 40 000 игр
Юра Борисов борется с мятежным подпольем в трейлере «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского
В Москве открылась выставка дизайнерских игрушек «Super Toys. Искусство внутри»

В Москве в последний день сентября ожидаются заморозки до –4 градусов

Фото: Андрей Неструев/Unplash

В Москве и Подмосковье продолжается похолодание. 30 сентября в столице возможны заморозки до –4 градусов, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

По предварительным прогнозам, в ночь на понедельник, 29 сентября, столбики термометров могут опуститься до –1 градуса. Днем в метеорологи прогнозируют от 6 до 11 градусов тепла. Днем 30 сентября температура воздуха составит +13 градусов.

Синоптики отметили, что среднесуточная температура в последние дни сентября будет немного ниже климатической нормы. «Атмосферное давление в столичном регионе продолжит расти из-за влияния обширного антициклона, движущегося с запада, в выходные не обойдется без небольших дождей, которые антициклон будет оттеснять на юг, в свою очередь освобождая себе место на севере», ― добавили в Гидрометцентре РФ.

Предстоящей ночью в Москве температура воздуха составит 2–4 градуса тепла, в центре ― до +7 градусов. По области столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов. Днем в конце рабочей недели ― до 15 градусов выше нуля, ветер ожидается северо-западный, с порывами до 10 метров в секунду.

Недавно в Москве был побит температурный рекорд для 22 сентября. На метеостанции «ВДНХ» столбики термометров поднялись до +26,2 градуса, а на станции «Балчуг» ― до +27,3. До этого рекордная температура для 22 сентября была установлена в 2018 году, когда столбики термометров поднялись до +26,1 градуса. Это был последний теплый день в столице в этом году.

