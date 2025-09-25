Премьеру «Человека-паука: За пределами вселенных» перенесли на 18 июня 2027 года

Sony Pictures в очередной раз перенесла дату выхода анимационного фильма «Человек-паук: За пределами вселенных». Он выйдет 18 июня 2027 года, а не 27 июня, как планировалось, пишет Deadline.
Мультфильм уже переносили несколько раз. Изначально он должен был выйти еще в марте 2024 года, но планы были нарушены из-за забастовок в Голливуде летом 2023-го. Затем ожидалось, что картина выйдет 4 июня.
Лента станет продолжением картин «Человек-паук: Через вселенные» (2018) и «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023), действие в ней будет происходить в мультивселенной, известной как «Паучьи миры». В третьем фильме Майлз Моралес окажется в параллельной реальности, где его альтер эго стало злодеем по прозвищу Бродяга, а самого Человека-паука не существует вовсе. Режиссерами проекта стали Боб Персикетти и Джастин К.Томпсон, сценарий написали Дэвид Каллам, Фил Лорд и Кристофер Миллер.
Первый фильм франшизы, «Человек-паук: Через вселенные», получил премию «Оскар» за лучший анимационный фильм. Вторая часть, «Паутина вселенных», продолжила успех, и вместе они собрали в прокате более 1,08 млрд долларов по всему миру.