Премьеру «Человека-паука: За пределами вселенных» перенесли на 18 июня 2027 года

Лента станет продолжением картин «Человек-паук: Через вселенные» (2018) и «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023), действие в ней будет происходить в мультивселенной, известной как «Паучьи миры». В третьем фильме Майлз Моралес окажется в параллельной реальности, где его альтер эго стало злодеем по прозвищу Бродяга, а самого Человека-паука не существует вовсе. Режиссерами проекта стали Боб Персикетти и Джастин К.Томпсон, сценарий написали Дэвид Каллам, Фил Лорд и Кристофер Миллер.