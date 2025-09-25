«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона обзавелся вторым трейлером
Мультфильм «Лови волну!» получит сериальное продолжение

Фото: Columbia Pictures

Анимационный фильм «Лови волну!», номинированный на «Оскар» в 2007 году, получит продолжение в формате сериала. Об этом сообщает Deadline.

Над проектом работает студия Atomic Cartoons совместно с Sony Pictures Animation и Columbia Pictures. Будущий сериал будет рассчитан на детей 6–9 лет, каждая серия будет длиться около 11 минут.

За сценарий и постановку отвечают Лиенн Савацки, Дэн Уильямс и Джон Хэзлетт — авторы «The Guava Juice Show». В центре сюжета — самоуверенный подросток-пингвин по имени Флип, который вместе с друзьями мечтает стать серфинг-легендой.

Их попытки оборачиваются провалами, и вместо покорения волн герои решают создать собственное серф-сообщество на острове Пен-Гу. При этом в проекте появятся знакомые персонажи оригинального фильма: Коди, Биг Зи и Цыпа Джо.

Полнометражный мультфильм «Лови волну!» пародировал документальные фильмы о серфинге и рассказывал историю Коди Мэверика, юного пингвина, решившего участвовать в большом соревновании в честь Биг Зи. В озвучке принимали участие Шайя ЛаБаф, Джефф Бриджес, Зои Дешанель и Джон Хедер.

Летом в тиктоке завирусился звук из мультфильма 2007 года: «Коди — раздолбай, Коди это, Коди то… Коди — это я, бро. Дайте мне быть собой». Слова пингвина из мультфильма нулевых стали девизом пользователей, которые не хотят вписываться в чужие рамки успешной жизни.

