Вышел трейлер документального фильма «Стиллер и Мира: Ничто не потеряно» о родителях Бена Стиллера

«Мне очень повезло снова сотрудничать с невероятной командой Apple TV+, на этот раз над проектом, который очень личный для меня и моей семьи. Так волнительно наконец-то поделиться им со зрителями; и это большая честь — почтить память моих родителей, как тех, кем я их знал в детстве, так и тех, кого я узнал по-новому благодаря работе над этим фильмом», — отметил Стиллер.