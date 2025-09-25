«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона обзавелся вторым трейлером
Вышел трейлер документального фильма «Стиллер и Мира: Ничто не потеряно» о родителях Бена Стиллера

Фото: Apple TV/YouTube

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер документального фильма «Стиллер и Мира: Ничто не потеряно», посвященного родителям актера Бена Стиллера. Проект выйдет 24 октября на стриминговом сервисе Apple TV+.

Лента расскажет историю комедийных артистов Джерри Стиллера и Энн Миры. Она исследует их влияние на поп-культуру и жизнь их семьи, в которой границы между искусством и жизнью были стерты. 
 

Видео: Apple TV/YouTube

Премьера картины состоится 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. В ней Бен Стиллер поделится, каким было его детство и детство его старшей сестры Эми.

«Мы происходим из шоу-бизнес-семьи. <…> Мы выросли, видя их работу и импровизацию. Мы делали то же самое, поскольку это то, что они делали», — вспомнил Стиллер в трейлере.

В документальный проект вошли кадры из домашнего архива Джерри Стиллера. Он оставил детям видео, фото и аудиокассеты. Своими воспоминаниями о Стиллере и Мире поделился также актер Кристофер Уокен. 

Бен Стиллер выступил создателем фильма. В нем он проанализировал сложности в совмещении работы и семьи, с которыми столкнулись его близкие. Их брак продлился более 60 лет, а вот комедийный дуэт распался.

«Мне очень повезло снова сотрудничать с невероятной командой Apple TV+, на этот раз над проектом, который очень личный для меня и моей семьи. Так волнительно наконец-то поделиться им со зрителями; и это большая честь — почтить память моих родителей, как тех, кем я их знал в детстве, так и тех, кого я узнал по-новому благодаря работе над этим фильмом», — отметил Стиллер.

Энн Мира умерла в 2015 году в возрасте 85 лет. Джерри Стиллер скончался в 2020 году в возрасте 92 лет. После смерти родителей Бен Стиллер «копался в огромной сокровищнице записей, видеозаписей, писем и других недолговечных вещей, с помощью которых они документировали свою личную и профессиональную жизнь».

«Эти необыкновенные архивы легли в основу этого чрезвычайно трогательного — и, конечно же, очень смешного — документального фильма, прекрасно снятого Стиллером и смонтированного Адамом Курницем», — отметили организаторы Нью-Йоркского кинофестиваля.

Над проектом работали также лауреат премии «Оскар» Джон Лешер, номинант на премию «Эмми» Джеффри Ричман и Лизз Морхейм. Исполнительными продюсерами выступили Брин Мусер, Джастин Лейкоб и Кэтрин Эверетт. 
 

