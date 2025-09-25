В Южной Корее арестовали мужчину, который пьяным за два года позвонил в полицию почти 60 тыс. раз

Сам злоумышленник признался, что обращался в полицию из-за одиночества, чаще всего звонки совершались, когда он был пьян. Теперь мужчина находится под следствием по обвинению в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей. Ему грозит пять лет тюрьмы или штраф в размере 10 миллионов вон (около 600 тыс. р.).