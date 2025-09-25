В Южной Корее арестовали мужчину, который пьяным за два года позвонил в полицию почти 60 тыс. раз

В Южной Корее арестовали 50-летнего мужчину за то, что он за два года позвонил в полицию 58 307 раз. Все вызовы оказались ложными, пишет The Korea Herald.
Кореец звонил в полицию по разным поводам: говорил, что хочет убить брата, и просил помочь освободиться из плена, в котором, по его словам, находился последние 10 лет. Следствие установило, что более 50 звонков относятся к категории тяжких преступлений.
С 2023 года жителя Южной Кореи семь раз штрафовали за ложные доносы. В мае 2024 года кореец позвонил правоохранителям 1882 раза за четыре дня. Нарушитель был недоволен штрафом, который ему назначили за телефонный терроризм.
Сам злоумышленник признался, что обращался в полицию из-за одиночества, чаще всего звонки совершались, когда он был пьян. Теперь мужчина находится под следствием по обвинению в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей. Ему грозит пять лет тюрьмы или штраф в размере 10 миллионов вон (около 600 тыс. р.).
Недавно полиция Токио арестовала 36-летнего безработного мужчину Сигэнари Куросаву. За месяц он позвонил в службу спасения по номеру 110 целых 1600 раз. Когда ему отвечали на звонок, он бросал трубку.
Японец признался в содеянном, но не объяснил причину такого поведения. Теперь его подозревают в совершении мошеннических действий с целью препятствования ведению бизнеса.