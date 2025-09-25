PlayStation 5 стала для Sony самым прибыльным поколением консоли

PlayStation 5 стала самым прибыльным поколением консолей в истории Sony. Об этом на выставке Tokyo Game Show сообщил глава Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нишино. Совокупная выручка PlayStation 5 превысила отметку в 136 млрд долларов.
PlayStation 4 принесла компании 107 млрд долларов, PlayStation 3 — 71 млрд, а PlayStation 2 заработала 44 млрд долларов. Первая PlayStation показала результат в 24 миллиарда долларов.
Ранее компания Circana составила рейтинг бестселлеров PlayStation в США. Выход списка приурочен к 30-летию консоли — она появилась на прилавках 9 сентября 1995 года. Были представлены сразу два перечня: по общей выручке и по количеству проданных копий.
В топ-3 по выручке вошли GTA V, Call of Duty: Modern Warfare и Red Dead Redemption II. 11 из 20 строчек рейтинга заняли разные части Call of Duty. В списке лидеров по проданным копиям GTA V и Red Dead Redemption II все так же заняли первое и третье место соответственно, но на второй строчке расположился Minecraft.