PlayStation 5 стала для Sony самым прибыльным поколением консоли

«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона обзавелся вторым трейлером
Премьеру «Человека-паука: За пределами вселенных» перенесли на 18 июня 2027 года
Вышел трейлер документального фильма «Стиллер и Мира: Ничто не потеряно» о родителях Бена Стиллера
В Южной Корее арестовали мужчину, который пьяным за два года позвонил в полицию почти 60 тыс. раз
Социальная реклама онкоскрининга пародирует ролик American Eagle с Сидни Суини
Игра PUBG Mobile сделала коллаборацию со «Skibidi Toilet»
Новосибирский фотограф снял белых медведей, поселившихся на метеостанции на острове Колючин
Американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, выплатили 25 миллионов долларов
Среди кандидатов в астронавты НАСА впервые больше женщин, чем мужчин
В «Росизо» открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»
В Израиле нашли клад времен византийской эпохи
Идрис Эльба в трейлере «Дома динамита» Кэтрин Бигелоу
Лингвисты проследили за эволюцией речи Тейлор Свифт, чтобы понять, как люди перенимают акценты
Фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербатчем выйдет в российский прокат 20 ноября
В России стали меньше пить водку и коньяк
В США две женщины попали в больницу после нападения агрессивной белки
На ВСМ Москва — Петербург будет 14 пассажирских остановок
28 сентября в Китае откроется самый высокий мост в мире
Исаак Эсбан экранизирует повесть Стивена Кинга «Крыса»
ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад
Третьяковская галерея запустила проект «Бегом за искусством», включающий посещение музея и пробежку
Пользователь Steam из Шанхая первым в истории платформы собрал коллекцию из более 40 000 игр
Юра Борисов борется с мятежным подпольем в трейлере «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского
В Москве открылась выставка дизайнерских игрушек «Super Toys. Искусство внутри»
Появился первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine
Китайский архитектор Юй Кунцзянь погиб в авиакатастрофе в Бразилии
Хавьер Бардем и Марк Руффало спродюсировали драму «Все, что осталось от тебя». Вот ее трейлер
Рианна родила дочь и назвала ее Роки

PlayStation 5 стала для Sony самым прибыльным поколением консоли

Фото: Jeshoots/Unsplash

PlayStation 5 стала самым прибыльным поколением консолей в истории Sony. Об этом на выставке Tokyo Game Show сообщил глава Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нишино. Совокупная выручка PlayStation 5 превысила отметку в 136 млрд долларов.

PlayStation 4 принесла компании 107 млрд долларов, PlayStation 3 — 71 млрд, а PlayStation 2 заработала 44 млрд долларов. Первая PlayStation показала результат в 24 миллиарда долларов.

@geoffkeighley

Ранее компания Circana составила рейтинг бестселлеров PlayStation в США. Выход списка приурочен к 30-летию консоли — она появилась на прилавках 9 сентября 1995 года. Были представлены сразу два перечня: по общей выручке и по количеству проданных копий.

В топ-3 по выручке вошли GTA V, Call of Duty: Modern Warfare и Red Dead Redemption II. 11 из 20 строчек рейтинга заняли разные части Call of Duty. В списке лидеров по проданным копиям GTA V и Red Dead Redemption II все так же заняли первое и третье место соответственно, но на второй строчке расположился Minecraft.

