«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона обзавелся вторым трейлером

На ютуб-канале Avatar вышел второй трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел» режиссера и сценариста Джеймса Кэмерона. Премьера запланирована на 19 декабря.
В третьей части «Аватара» покажут Пепельную деревню, жители которой станут новыми антагонистами. Пепельная деревня — это дом клана Мангкван, чьи земли уничтожил вулкан. Художник-постановщик Дилан Коул отмечал, что внешний вид этого места сильно контрастирует с тем, какой зритель видел Пандору прежде — яркой и красочной.
Вместе с Сэмом Уортингтоном и Зои Салданой в фильме появятся Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Британ Далтон, Джек Чемпион, Тринити Джо-Ли Блисс, Бейли Басс, Джоэл Дэвид Мур, Эди Фалько и Дилип Рао.
Изначально «Путь воды» и «Огонь и пепел» задумывались как один фильм, но позже Джеймс Кэмерон решил разделить историю, когда понял, насколько масштабным становится сюжет.
Первые два «Аватара» собрали в мировом прокате более 5,2 млрд долларов. Оригинальный фильм получил три «Оскара».
Кэмерон ранее рассказывал, что третья часть «Аватара» будет самой длинной по продолжительности во всей франшизе. Его предыдущий фильм «Аватар: Путь воды» 2022 года длился 3 часа 12 минут.