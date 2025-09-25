Социальная реклама онкоскрининга пародирует ролик American Eagle с Сидни Суини

Телеведущая Кэти Курик стала лицом социальной рекламы, посвященной важности скрининга колоректального рака. Видеоролик пародирует кампанию бренда American Eagle с актрисой Сидни Суини.
Реклама с Суини вызвала споры среди пользователей соцсетей. Актрису и бренд обвинили в заигрывании с идеями расизма и нацизма. Слоган «у Сидни Суини отличные джинсы» в английской версии звучит как игра слов: «great jeans/great genes» («отличные джинсы/отличные гены»).
Про гены говорит и Курик. «К слову о генах. Знаете ли вы, что у большинства людей, у которых развивается рак толстой кишки, нет генетической предрасположенности к этому заболеванию? Именно поэтому врачи рекомендуют проходить проверку всем, кому исполнилось 45 лет», — рассказывает телеведущая.
Как и в оригинале, Курик появляется в кадре в джинсовой куртке, но когда камера отъезжает, становится понятно, что под курткой находится больничная рубашка, а сама ведущая лежит на койке в процедурном кабинете.
Кампания «Lead from Behind» — совместная инициатива Альянса по борьбе с колоректальным раком и компании Maximum Effort, соучредителем которой является актер Райан Рейнолдс.
Кэти Курик известна как ведущая шоу «CBS Evening News», «60 Minutes» и «Today». В настоящий момент она ведет собственную программу «Katie» на канале ABC. Курик — давняя активистка в области исследования рака и пережившая рак молочной железы. Ее муж Джей Монахан умер от рака толстой кишки в 1998 году в возрасте 42 лет. С тех пор борьба с этим заболеванием стала для журналистки личной миссией.
Реклама с Курик не первый пример реакции на кампанию American Eagle. В августе Gap выпустил рекламу джинсов с Katseye — «глобальной женской группой», участницы которой происходят из разных стран: от Америки до Швейцарии. В видео артистки танцуют вместе с людьми разных рас под песню «Milkshake» Келис.