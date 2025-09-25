Социальная реклама онкоскрининга пародирует ролик American Eagle с Сидни Суини

Про гены говорит и Курик. «К слову о генах. Знаете ли вы, что у большинства людей, у которых развивается рак толстой кишки, нет генетической предрасположенности к этому заболеванию? Именно поэтому врачи рекомендуют проходить проверку всем, кому исполнилось 45 лет», — рассказывает телеведущая.