Игра PUBG Mobile сделала коллаборацию со «Skibidi Toilet»

25 сентября в PUBG Mobile появился «Cкибиди-туалет». Трейлер коллаборации опубликован на ютуб-канале игры. Она продлится до 4 ноября.
В режиме «Metro Royale» игроки могут сразиться со «Скибиди-туалетом». Победив, можно получить ценную добычу, включая золотую туалетную бумагу, золотые унитазы, золотые вантузы и другие ценные предметы. 29 сентября «Скибиди-туалет» появится и в режиме «World of Wonder».
С 30 сентября по 4 ноября в PUBG Mobile пройдет отдельное событие по случаю коллаборации. В нем игрокам будут выдаваться эксклюзивные награды за прохождение испытаний.
«Skibidi Toilet» — ютуб-шоу, в котором персонажи в виде говорящих унитазов сражаются со своими противниками. Недавно стало известно, что по нему начал снимать фильм автор «Трансформеров» Майкл Бэй.