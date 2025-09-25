«Большая глина № 4» Урса Фишера переехала с набережной у «ГЭС-2» на Новаторскую

«Для нас это не просто замена одной инсталляции на другую в рамках запланированной ротации произведений искусства на набережной, а продолжение диалога об искусстве в городской среде. Появление в городе масштабных художественных работ — всегда значимое событие», — рассказали в «ГЭС-2».