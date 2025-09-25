«Большая глина № 4» Урса Фишера переехала с набережной у «ГЭС-2» на Новаторскую

Скульптура «Большая глина № 4» швейцарского художника Урса Фишера, недавно покинувшая Болотную набережную, переехала во двор здания компании «Новатэк» на Ленинском проспекте. Фотографиями процесса установки поделилась искусствовед Софья Багдасарова в личном телеграм-канале.
Теперь арт-объект находится по адресу Ленинский проспект, 90/2, на углу с улицей Кравченко, недалеко от станции метро «Новаторская». Компания «Новатэк» принадлежит Леониду Михельсону — основателю фонда V-A-C, создавшего культурный кластер в здании бывшей электростанции «ГЭС-2».
Демонтаж скульптуры, стоящей на набережной у «ГЭС-2», начался 28 июля. Пресс-служба культурной институции сообщила, что на месте «Большой глины» появится новая художественная работа, чье название и автор будут объявлены позднее.
«Для нас это не просто замена одной инсталляции на другую в рамках запланированной ротации произведений искусства на набережной, а продолжение диалога об искусстве в городской среде. Появление в городе масштабных художественных работ — всегда значимое событие», — рассказали в «ГЭС-2».
«Большую глину № 4» установили в Москве как временную инсталляцию в 2021 году, незадолго до открытия Дома культуры «ГЭС-2». Работа Фишера, которая ранее выставлялась в Нью-Йорке и Флоренции, метафорически отсылает к первоосновам искусства и творчества. Изначально предполагалось, что ротация арт-объектов в этой городской зоне будет происходить на регулярной основе.