«Большая глина № 4» Урса Фишера переехала с набережной у «ГЭС-2» на Новаторскую

«Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона обзавелся вторым трейлером
Премьеру «Человека-паука: За пределами вселенных» перенесли на 18 июня 2027 года
Вышел трейлер документального фильма «Стиллер и Мира: Ничто не потеряно» о родителях Бена Стиллера
В Южной Корее арестовали мужчину, который пьяным за два года позвонил в полицию почти 60 тыс. раз
PlayStation 5 стала для Sony самым прибыльным поколением консоли
Социальная реклама онкоскрининга пародирует ролик American Eagle с Сидни Суини
Игра PUBG Mobile сделала коллаборацию со «Skibidi Toilet»
Новосибирский фотограф снял белых медведей, поселившихся на метеостанции на острове Колючин
Американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, выплатили 25 миллионов долларов
Среди кандидатов в астронавты НАСА впервые больше женщин, чем мужчин
В «Росизо» открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»
В Израиле нашли клад времен византийской эпохи
Идрис Эльба в трейлере «Дома динамита» Кэтрин Бигелоу
Лингвисты проследили за эволюцией речи Тейлор Свифт, чтобы понять, как люди перенимают акценты
Фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербатчем выйдет в российский прокат 20 ноября
В России стали меньше пить водку и коньяк
В США две женщины попали в больницу после нападения агрессивной белки
На ВСМ Москва — Петербург будет 14 пассажирских остановок
28 сентября в Китае откроется самый высокий мост в мире
Исаак Эсбан экранизирует повесть Стивена Кинга «Крыса»
ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад
Третьяковская галерея запустила проект «Бегом за искусством», включающий посещение музея и пробежку
Пользователь Steam из Шанхая первым в истории платформы собрал коллекцию из более 40 000 игр
Юра Борисов борется с мятежным подпольем в трейлере «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского
В Москве открылась выставка дизайнерских игрушек «Super Toys. Искусство внутри»
Появился первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine
Китайский архитектор Юй Кунцзянь погиб в авиакатастрофе в Бразилии
Хавьер Бардем и Марк Руффало спродюсировали драму «Все, что осталось от тебя». Вот ее трейлер

«Большая глина № 4» Урса Фишера переехала с набережной у «ГЭС-2» на Новаторскую

Фото: @shakko_kitsune

Скульптура «Большая глина № 4» швейцарского художника Урса Фишера, недавно покинувшая Болотную набережную, переехала во двор здания компании «Новатэк» на Ленинском проспекте. Фотографиями процесса установки поделилась искусствовед Софья Багдасарова в личном телеграм-канале.

Теперь арт-объект находится по адресу Ленинский проспект, 90/2, на углу с улицей Кравченко, недалеко от станции метро «Новаторская». Компания «Новатэк» принадлежит Леониду Михельсону — основателю фонда V-A-C, создавшего культурный кластер в здании бывшей электростанции «ГЭС-2».

Демонтаж скульптуры, стоящей на набережной у «ГЭС-2», начался 28 июля. Пресс-служба культурной институции сообщила, что на месте «Большой глины» появится новая художественная работа, чье название и автор будут объявлены позднее.

«Для нас это не просто замена одной инсталляции на другую в рамках запланированной ротации произведений искусства на набережной, а продолжение диалога об искусстве в городской среде. Появление в городе масштабных художественных работ — всегда значимое событие», — рассказали в «ГЭС-2». 

«Большую глину № 4» установили в Москве как временную инсталляцию в 2021 году, незадолго до открытия Дома культуры «ГЭС-2». Работа Фишера, которая ранее выставлялась в Нью-Йорке и Флоренции, метафорически отсылает к первоосновам искусства и творчества. Изначально предполагалось, что ротация арт-объектов в этой городской зоне будет происходить на регулярной основе.

