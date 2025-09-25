Новосибирский фотограф снял белых медведей, поселившихся на метеостанции на острове Колючин

«Многие спрашивают, медведи ведь одиночки, как они тут собрались такой толпой. Отвечаю: белые медведи действительно предпочитают существовать по одному, но когда льда уже или еще мало, то они собираются на суше и ищут пропитание. Например, среди лежбищ моржей или птичьих базаров», — написал Майоров.