Новосибирский фотограф снял белых медведей, поселившихся на метеостанции на острове Колючин

Новосибирский фотограф Вадим Махоров cнял семью белых медведей, которая обосновалась в домах заброшенной метеостанции на острове Колючин в Чукотском море.
На видео медведи исследуют жилье и отдыхают в помещении. Cъемка проведена с помощью дрона, который животные пытались поймать лапами и зубами.
«Многие спрашивают, медведи ведь одиночки, как они тут собрались такой толпой. Отвечаю: белые медведи действительно предпочитают существовать по одному, но когда льда уже или еще мало, то они собираются на суше и ищут пропитание. Например, среди лежбищ моржей или птичьих базаров», — написал Майоров.
Недавно в США медведь проник домой к людям. Он решил расслабиться в жаркий день и забрался в джакузи у частного дома в штате Теннесси. Женщины, принимавшие в это время ванну, в панике выбежали из воды.