Nasa представило список из 10 кандидатов в астронавты набора 2025 года. В нем впервые в истории агентства больше женщин, чем мужчин: соотношение составляет 6 к 4.
В конкурсе приняли участие более 8000 американцев. Десять финалистов пройдут двухгодичное обучение, и после него уже смогут быть назначены для полетов на низкую околоземную орбиту, на Луну и на Марс.
Самые молодые кандидаты в списке — Имельда Мюллер из штата Нью-Йорк и Эрин Оверкэш из Кентуки. Обеим женщинам 34 года.
Учебная программа включает робототехнику, выживание на суше и в воде, геологию, иностранные языки, космическую медицину и физиологию. Участники также примут участие в смоделированных выходах в открытый космос и полетают на реактивных самолетах.
