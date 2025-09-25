В «Росизо» открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»
В Израиле нашли клад времен византийской эпохи
Идрис Эльба в трейлере «Дома динамита» Кэтрин Бигелоу
Лингвисты проследили за эволюцией речи Тейлор Свифт, чтобы понять, как люди перенимают акценты
Фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербатчем выйдет в российский прокат 20 ноября
В России стали меньше пить водку и коньяк
В США две женщины попали в больницу после нападения агрессивной белки
На ВСМ Москва — Петербург будет 14 пассажирских остановок
28 сентября в Китае откроется самый высокий мост в мире
Исаак Эсбан экранизирует повесть Стивена Кинга «Крыса»
ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад
Третьяковская галерея запустила проект «Бегом за искусством», включающий посещение музея и пробежку
Пользователь Steam из Шанхая первым в истории платформы собрал коллекцию из более 40 000 игр
Юра Борисов борется с мятежным подпольем в трейлере «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского
В Москве открылась выставка дизайнерских игрушек «Super Toys. Искусство внутри»
Появился первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine
Китайский архитектор Юй Кунцзянь погиб в авиакатастрофе в Бразилии
Хавьер Бардем и Марк Руффало спродюсировали драму «Все, что осталось от тебя». Вот ее трейлер
Рианна родила дочь и назвала ее Роки
Джессика Честейн высказалась против переноса релиза сериала «The Savant»
Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джиа Копполы
Дени Вильнев займется поисками нового Джеймса Бонда в 2026 году
Эмма Уотсон призналась, что по-прежнему ценит Джоан Роулинг после высказываний о транслюдях
Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Агент Леонардо Ди Каприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»
Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания
Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии
В пятом сезоне «Очень странных дел» будет больше экшна и спецэффектов

Среди кандидатов в астронавты НАСА впервые больше женщин, чем мужчин

Фото: Hubblespacetelescope/Unsplash

Nasa представило список из 10 кандидатов в астронавты набора 2025 года. В нем впервые в истории агентства больше женщин, чем мужчин: соотношение составляет 6 к 4.

В конкурсе приняли участие более 8000 американцев. Десять финалистов пройдут двухгодичное обучение, и после него уже смогут быть назначены для полетов на низкую околоземную орбиту, на Луну и на Марс.

Самые молодые кандидаты в списке — Имельда Мюллер из штата Нью-Йорк и Эрин Оверкэш из Кентуки. Обеим женщинам 34 года.

Учебная программа включает робототехнику, выживание на суше и в воде, геологию, иностранные языки, космическую медицину и физиологию. Участники также примут участие в смоделированных выходах в открытый космос и полетают на реактивных самолетах.

Ранее Nasa поделилось забавной фотографией суши, которые приготовили астронавты на борту МКС. В распоряжении экипажа было всего четыре ингредиента: водоросли нори, рис, тунец и ветчина Spam.

В итоге получились малопривлекательные суши, которые представляют из себя квадратик нори с комочком риса и куском тунца или ветчины. «Суши держится на месте благодаря поверхностному натяжению влаги», — пояснили в космическом агентстве.

Расскажите друзьям