Американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, выплатили 25 миллионов долларов

Морис Хейстингс из Калифорнии отсидел 38 лет в тюрьме за убийство, которое не совершал. За это он получил 25 миллионов долларов. Это стало самой крупной компенсацией за ошибочный приговор в истории штата, пишет The Guardian.
В 1983 году Мориса Хейстингса приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Суд посчитал, что он изнасиловал, а потом убил Роберту Уайдермайер.
В 2000 году Хейстингс запросил ДНК-экспертизу улик, но тогда прокуратура отклонила его запрос. Мужчина добился проведения экспертизы только в 2021 году — она показала, что генетического материала мужчины нет в сохранившихся образцах спермы.
ДНК совпала с Кеннетом Пакнеттом, которого задержали по другому делу через три недели после убийства женщины. У него нашли вещи Уайдермайер, однако он не рассматривался как главный подозреваемый. В 2020 году преступник умер в тюрьме, отбывая наказание за другое преступление.
В 2023 году суд официально признал Мориса Хейстингса невиновным. Он пришел к выводу, что сотрудники полиции Инглвуда и следователь прокуратуры Лос-Анджелеса сфабриковали доказательства против него.
Сейчас мужчина живет в Южной Калифорнии и работает в церкви. «Никакие деньги не смогут вернуть 38 лет моей жизни, которые у меня украли», — заявил Гастингс.
В мае в Великобритании апелляционный суд отменил приговор мужчине, который тоже по ошибке провел в тюрьме 38 лет. В 1987 году Питера Салливана осудили за убийство 21-летней флористки и сотрудницы паба Дианы Синдалл.
Спустя 38 лет невиновность жителя Соединенного Королевства удалось доказать благодаря новым тестам ДНК, проведенным Комиссией по рассмотрению уголовных дел. В прокуратуре отметили, что в 1980-х годах такие тесты еще не были доступны.