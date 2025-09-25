Американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, выплатили 25 миллионов долларов

В «Росизо» открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»
Среди кандидатов в астронавты НАСА впервые больше женщин, чем мужчин
В Израиле нашли клад времен византийской эпохи
Идрис Эльба в трейлере «Дома динамита» Кэтрин Бигелоу
Лингвисты проследили за эволюцией речи Тейлор Свифт, чтобы понять, как люди перенимают акценты
Фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербатчем выйдет в российский прокат 20 ноября
В России стали меньше пить водку и коньяк
В США две женщины попали в больницу после нападения агрессивной белки
На ВСМ Москва — Петербург будет 14 пассажирских остановок
28 сентября в Китае откроется самый высокий мост в мире
Исаак Эсбан экранизирует повесть Стивена Кинга «Крыса»
ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад
Третьяковская галерея запустила проект «Бегом за искусством», включающий посещение музея и пробежку
Пользователь Steam из Шанхая первым в истории платформы собрал коллекцию из более 40 000 игр
Юра Борисов борется с мятежным подпольем в трейлере «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского
В Москве открылась выставка дизайнерских игрушек «Super Toys. Искусство внутри»
Появился первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine
Китайский архитектор Юй Кунцзянь погиб в авиакатастрофе в Бразилии
Хавьер Бардем и Марк Руффало спродюсировали драму «Все, что осталось от тебя». Вот ее трейлер
Рианна родила дочь и назвала ее Роки
Джессика Честейн высказалась против переноса релиза сериала «The Savant»
Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джиа Копполы
Дени Вильнев займется поисками нового Джеймса Бонда в 2026 году
Эмма Уотсон призналась, что по-прежнему ценит Джоан Роулинг после высказываний о транслюдях
Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Агент Леонардо Ди Каприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»
Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания
Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии

Американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, выплатили 25 миллионов долларов

Фото: Alexander Schimmeck/Unplash

Морис Хейстингс из Калифорнии отсидел 38 лет в тюрьме за убийство, которое не совершал. За это он получил 25 миллионов долларов. Это стало самой крупной компенсацией за ошибочный приговор в истории штата, пишет The Guardian.

В 1983 году Мориса Хейстингса приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Суд посчитал, что он изнасиловал, а потом убил Роберту Уайдермайер.

В 2000 году Хейстингс запросил ДНК-экспертизу улик, но тогда прокуратура отклонила его запрос. Мужчина добился проведения экспертизы только в 2021 году — она показала, что  генетического материала мужчины нет в сохранившихся образцах спермы.

ДНК совпала с Кеннетом Пакнеттом, которого задержали по другому делу через три недели после убийства женщины. У него нашли вещи Уайдермайер, однако он не рассматривался как главный подозреваемый. В 2020 году преступник умер в тюрьме, отбывая наказание за другое преступление.

В 2023 году суд официально признал Мориса Хейстингса невиновным. Он пришел к выводу, что сотрудники полиции Инглвуда и следователь прокуратуры Лос-Анджелеса сфабриковали доказательства против него.

Сейчас мужчина живет в Южной Калифорнии и работает в церкви. «Никакие деньги не смогут вернуть 38 лет моей жизни, которые у меня украли», — заявил Гастингс.

В мае в Великобритании апелляционный суд отменил приговор мужчине, который тоже по ошибке провел в тюрьме 38 лет. В 1987 году Питера Салливана осудили за убийство 21-летней флористки и сотрудницы паба Дианы Синдалл.

Спустя 38 лет невиновность жителя Соединенного Королевства удалось доказать благодаря новым тестам ДНК, проведенным Комиссией по рассмотрению уголовных дел. В прокуратуре отметили, что в 1980-х годах такие тесты еще не были доступны.

Расскажите друзьям