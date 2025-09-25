Американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, выплатили 25 миллионов долларов

ДНК совпала с Кеннетом Пакнеттом, которого задержали по другому делу через три недели после убийства женщины. У него нашли вещи Уайдермайер, однако он не рассматривался как главный подозреваемый. В 2020 году преступник умер в тюрьме, отбывая наказание за другое преступление.