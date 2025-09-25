В «Росизо» открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»

В «Росизо» в Москве стартовала выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек», приуроченная к 100-летию фильма «Броненосец „Потемкин“». Она будет работать до 25 января 2026 года, пишет газета «Культура».
Научным консультантом проекта выступил известный специалист Наум Клейман. В день открытия состоялся спецпоказ «Броненосца „Потемкин“» 1925 года с живой музыкой композитора Ксении Кручински.
Посетители выставки увидят графику, фотографии, живопись и авангардные инсталляции, раскрывающие внутренний мир кинематографиста и его метод «монтажа аттракционов». Отдельное внимание уделено документальному фильму с интервью киноведов о роли мастера в мировом кинематографе.
Сергей Эйзенштейн (1898–1948) — советский режиссер-новатор, лауреат двух Сталинских премий первой степени. Снял фильмы «Броненосец „Потемкин“», «Стачка», «Александр Невский» и «Иван Грозный». Написал теоретические работы «Вертикальный монтаж», «Основная проблема» и «Воплощение мифа».