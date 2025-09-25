Идрис Эльба в трейлере «Дома динамита» Кэтрин Бигелоу

Netfliх опубликовал трейлер фильма «Дом динамита», который поставила оскароносная режиссер Кэтрин Бигелоу, автор «Повелителя бури» и «Цели номер один». Премьера состоится 24 октября.
Действие картины развернется в Белом доме, после запуска неопознанной ракеты по территории США. Политикам и военным предстоит выяснить, кто виновен в случившемся.
Главную роль в ленте исполнил Идрис Эльба («Три тысячи лет желаний»). В актерский состав также вошли Ребекка Фергюсон («Дюна»), Джаред Харрис («Чернобыль»), Грета Ли («Прошлые жизни»), Трейси Леттс («Ford против Ferrari»), Мозес Инграм («Леди в озере»), Энтони Рамос («Смерч-2») и Гэбриел Бассо («Элегия Хиллбилли»), Джона Хауэр-Кинг («Русалочка») и Джейсон Кларк.
Ожидается, что картина станет одним из самых громких релизов Netflix ближайшей осени. Сценарий к ней написал Ноа Оппенгейм («Джеки»). Он выступил сопродюсером фильма вместе с Бигелоу и Грегом Шапиро («Повелитель бури»). Исполнительными продюсерами стали Брайан Белл и Сара Бремнер.
«Дом динамита» станет первой полнометражной работой Бигелоу после фильма «Детройт» 2017 года. В новом проекте режиссер вернется к напряженному, политически заряженному повествованию, которое характерно для большой части ее творчества. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале.