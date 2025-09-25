Идрис Эльба в трейлере «Дома динамита» Кэтрин Бигелоу

В «Росизо» открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»
Американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, выплатили 25 миллионов долларов
Среди кандидатов в астронавты НАСА впервые больше женщин, чем мужчин
В Израиле нашли клад времен византийской эпохи
Лингвисты проследили за эволюцией речи Тейлор Свифт, чтобы понять, как люди перенимают акценты
Фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербатчем выйдет в российский прокат 20 ноября
В России стали меньше пить водку и коньяк
В США две женщины попали в больницу после нападения агрессивной белки
На ВСМ Москва — Петербург будет 14 пассажирских остановок
28 сентября в Китае откроется самый высокий мост в мире
Исаак Эсбан экранизирует повесть Стивена Кинга «Крыса»
ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад
Третьяковская галерея запустила проект «Бегом за искусством», включающий посещение музея и пробежку
Пользователь Steam из Шанхая первым в истории платформы собрал коллекцию из более 40 000 игр
Юра Борисов борется с мятежным подпольем в трейлере «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского
В Москве открылась выставка дизайнерских игрушек «Super Toys. Искусство внутри»
Появился первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine
Китайский архитектор Юй Кунцзянь погиб в авиакатастрофе в Бразилии
Хавьер Бардем и Марк Руффало спродюсировали драму «Все, что осталось от тебя». Вот ее трейлер
Рианна родила дочь и назвала ее Роки
Джессика Честейн высказалась против переноса релиза сериала «The Savant»
Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джиа Копполы
Дени Вильнев займется поисками нового Джеймса Бонда в 2026 году
Эмма Уотсон призналась, что по-прежнему ценит Джоан Роулинг после высказываний о транслюдях
Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Агент Леонардо Ди Каприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»
Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания
Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии
Идрис Эльба в трейлере «Дома динамита» Кэтрин Бигелоу

Фото: Netflix

Netfliх опубликовал трейлер фильма «Дом динамита», который поставила оскароносная режиссер Кэтрин Бигелоу, автор «Повелителя бури» и «Цели номер один». Премьера состоится 24 октября.

Действие картины развернется в Белом доме, после запуска неопознанной ракеты по территории США. Политикам и военным предстоит выяснить, кто виновен в случившемся.

Главную роль в ленте исполнил Идрис Эльба («Три тысячи лет желаний»). В актерский состав также вошли Ребекка Фергюсон («Дюна»), Джаред Харрис («Чернобыль»), Грета Ли («Прошлые жизни»), Трейси Леттс («Ford против Ferrari»), Мозес Инграм («Леди в озере»), Энтони Рамос («Смерч-2») и Гэбриел Бассо («Элегия Хиллбилли»), Джона Хауэр-Кинг («Русалочка») и Джейсон Кларк.

Видео: Netflix

Ожидается, что картина станет одним из самых громких релизов Netflix ближайшей осени. Сценарий к ней написал Ноа Оппенгейм («Джеки»). Он выступил сопродюсером фильма вместе с Бигелоу и Грегом Шапиро («Повелитель бури»). Исполнительными продюсерами стали Брайан Белл и Сара Бремнер.

«Дом динамита» станет первой полнометражной работой Бигелоу после фильма «Детройт» 2017 года. В новом проекте режиссер вернется к напряженному, политически заряженному повествованию, которое характерно для большой части ее творчества. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале.

