Лингвисты проследили за эволюцией речи Тейлор Свифт, чтобы понять, как люди перенимают акценты

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Исследователи из Университета Миннесоты изучили, как менялись акценты и региональные диалекты Тейлор Свифт на протяжении ее карьеры. Ученые проанализировали более 1400 гласных звуков из интервью певицы, записанных в период с 2008 по 2019 год. Работу опубликовали в Journal of the Acoustical Society of America.

По словам ученых, речь Свифт идеально подходит для подобного долгосрочного исследования: на протяжении более чем 20 лет певица регулярно давала интервью и записывала новую музыку, переезжала из штата в штат и меняла жанры.

Свифт начала музыкальную карьеру в 2003 году, переехав из Пенсильвании в Нэшвилл. В период пребывания там в речи певицы отчетливо слышен южный акцент — например, он заметен в сокращении траектории дифтонга /aɪ/ (слово ride звучит ближе к rod).

Фото: Miski M., Matthew B.W./Journal of the Acoustical Society of America

Когда Свифт вернулась в Пенсильванию во время работы над альбомом «Red», южный диалект из ее речи исчез. Это изменение совпало с переходом от кантри к поп-музыке.

Уже в 2019 году во время эры «Lover» ее диалект снова изменился. В частности, усилилось различие между гласными нижне-заднего ряда в словах cot и caught. К тому моменту она уже долгое время жила в Нью-Йорке.

К тому же тон голоса певицы стал ниже. Исследователи предполагают, что это было сделано ею намеренно. Именно тогда Свифт начала активно высказываться на социальные и политические темы. «Иногда люди с более низким тембром голоса воспринимаются как более авторитетные, и, возможно, она использовала эту особенность, чтобы ее сообщение было услышано», — сказал он.

Ученые обратили внимание, что подобные результаты было бы практически невозможно получить в лабораторном исследовании. Они указали, что результаты «имеют ключевое значение для понимания того, как место жительства, профессия и лидерские амбиции вместе влияют на адаптацию диалекта отдельного человека во взрослом возрасте».

