Лингвисты проследили за эволюцией речи Тейлор Свифт, чтобы понять, как люди перенимают акценты

К тому же тон голоса певицы стал ниже. Исследователи предполагают, что это было сделано ею намеренно. Именно тогда Свифт начала активно высказываться на социальные и политические темы. «Иногда люди с более низким тембром голоса воспринимаются как более авторитетные, и, возможно, она использовала эту особенность, чтобы ее сообщение было услышано», — сказал он.