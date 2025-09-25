В «Росизо» открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»
Фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербатчем выйдет в российский прокат 20 ноября

Фото: Cindy Ord/Getty Images

Психологический хоррор «Сущность», главную роль в котором сыграл Бенедикт Камбербатч («Игра в имитацию»), выйдет в российский прокат 20 ноября. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании World Pictures.

Фильм основан на романе Макса Портера «Горе — это штука с перьями» (Grief Is the Thing with Feathers). В нем рассказывается об иллюстраторе, которого начинает преследовать загадочная сущность, питающаяся страхами. Пока она окончательно не обрела над ним власть, герою предстоит выяснить, что это — плод воображения или проявление сверхъестественного.

В ленте снялись Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Мальчик в полосатой пижаме»), Джесси Кейв («Гарри Поттер и Принц-полукровка»), Сэм Спрьюэлл («Фарго», «Дюна: Пророчество»), Винетта Робинсон («Точка кипения»), а также Лео Билл («Гамлет»), Тим Плистер («Богемская рапсодия») и Адам Бэзил («Одни из нас»).

Бенедикт Камбербатч выступил одним из продюсеров картины вместе со своей компанией SunnyMarch и Lobo Films. Актеру пророчат номинацию на «Оскар» за эту роль. Премьера ленты состоялась в январе на кинофестивале «Сандэнс».

Ранее Камбербатч признался, что не хочет возвращаться к культовой роли Шерлока. «Может, мне бы и хотелось сыграть Шерлока вновь, но придется превзойти самих себя», — пояснил он. Камбербатч отметил, что ему важно сниматься в проектах, которые отличаются друг от друга. 

