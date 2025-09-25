Фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербатчем выйдет в российский прокат 20 ноября

Фильм основан на романе Макса Портера «Горе — это штука с перьями» (Grief Is the Thing with Feathers). В нем рассказывается об иллюстраторе, которого начинает преследовать загадочная сущность, питающаяся страхами. Пока она окончательно не обрела над ним власть, герою предстоит выяснить, что это — плод воображения или проявление сверхъестественного.