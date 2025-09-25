В Израиле нашли клад времен византийской эпохи

В Израиле археологи нашли клад византийского периода. Он состоит из 97 золотых монет возрастом 1400–1500 лет и множества ювелирных украшений, пишет Israel Hayom.
Раскопки проводились учеными Хайфского университета на территории древнего города. Монеты датируются периодом от императора Юстина I (518–527 годы) до раннего правления императора Ираклия (610–613 годы).
«Это одно из самых значительных сокровищ византийского периода, обнаруженных на территории Израиля, уникальное благодаря сочетанию ювелирных изделий и золотых монет времен правления разных императоров», — сказал доктор Майкл Айзенберг из Института археологии Цинмана при Хайфском университете.
Недавно в Израиле обнаружили свидетельство о древнейшем доме престарелых. Во время раскопок у Галилейского моря нашли мозаичное панно с надписью «Мир старикам» на греческом языке.