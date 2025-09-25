В Израиле нашли клад времен византийской эпохи

Фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербатчем выйдет в российский прокат 20 ноября
Идрис Эльба в трейлере «Дома динамита» Кэтрин Бигелоу
Лингвисты проследили за эволюцией речи Тейлор Свифт, чтобы понять, как люди перенимают акценты
В России стали меньше пить водку и коньяк
В США две женщины попали в больницу после нападения агрессивной белки
На ВСМ Москва — Петербург будет 14 пассажирских остановок
28 сентября в Китае откроется самый высокий мост в мире
Исаак Эсбан экранизирует повесть Стивена Кинга «Крыса»
ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад
Третьяковская галерея запустила проект «Бегом за искусством», включающий посещение музея и пробежку
Пользователь Steam из Шанхая первым в истории платформы собрал коллекцию из более 40 000 игр
Юра Борисов борется с мятежным подпольем в трейлере «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского
В Москве открылась выставка дизайнерских игрушек «Super Toys. Искусство внутри»
Появился первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine
Китайский архитектор Юй Кунцзянь погиб в авиакатастрофе в Бразилии
Хавьер Бардем и Марк Руффало спродюсировали драму «Все, что осталось от тебя». Вот ее трейлер
Рианна родила дочь и назвала ее Роки
Джессика Честейн высказалась против переноса релиза сериала «The Savant»
Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джиа Копполы
Дени Вильнев займется поисками нового Джеймса Бонда в 2026 году
Эмма Уотсон призналась, что по-прежнему ценит Джоан Роулинг после высказываний о транслюдях
Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Агент Леонардо Ди Каприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»
Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания
Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии
В пятом сезоне «Очень странных дел» будет больше экшна и спецэффектов
Ученые: мозг подростков и взрослых одинаково остро реагирует на буллинг
59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*

В Израиле нашли клад времен византийской эпохи

Фото: Cristina Gottardi/Unsplash

В Израиле археологи нашли клад византийского периода. Он состоит из 97 золотых монет возрастом 1400–1500 лет и множества ювелирных украшений, пишет Israel Hayom.

Раскопки проводились учеными Хайфского университета на территории древнего города. Монеты датируются периодом от императора Юстина I (518–527 годы) до раннего правления императора Ираклия (610–613 годы).

«Это одно из самых значительных сокровищ византийского периода, обнаруженных на территории Израиля, уникальное благодаря сочетанию ювелирных изделий и золотых монет времен правления разных императоров», — сказал доктор Майкл Айзенберг из Института археологии Цинмана при Хайфском университете.

Недавно в Израиле обнаружили свидетельство о древнейшем доме престарелых. Во время раскопок у Галилейского моря нашли мозаичное панно с надписью «Мир старикам» на греческом языке.

