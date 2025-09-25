В «Росизо» открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»
В России стали меньше пить водку и коньяк

Фото: Marcel Grieder/Unsplash

С января по август розничные продажи водки в среднем по России сократились на 3,9%, до 47,8 млн декалитров, а коньяка — на 9,5%, до 8,1 млн декалитров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГАИС.

Издание объясняет это повышением минимальных цен на алкоголь и акциза на спирт. Кроме того, к началу 2025 года 63 из 89 субъектов РФ ввели различные меры по ограничению продажи спиртного — это Кировская, Амурская, Иркутская области, Калмыкия, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область и другие.

Наиболее резонансные антиалкогольные меры были приняты в Вологодской области с весны 2025 года. В регионе разрешили торговать спиртным только в течение двух часов по будним дням — с 12 до 14. Продажи водки в регионе снизились на 12,76%, до 574,4 тыс. декалитров, коньяка — на 19,53%, до 59,4 тыс. декалитров.

Недавно стало известно, что россияне стали чаще употреблять настойки. В первой половине 2025 года продажи сладких настоек выросли на 15,5%, а горьких — почти на 6%. Эти напитки оказались одними из самых быстрорастущих сегментов продаж среди крепкого алкоголя.  

