В России стали меньше пить водку и коньяк

Наиболее резонансные антиалкогольные меры были приняты в Вологодской области с весны 2025 года. В регионе разрешили торговать спиртным только в течение двух часов по будним дням — с 12 до 14. Продажи водки в регионе снизились на 12,76%, до 574,4 тыс. декалитров, коньяка — на 19,53%, до 59,4 тыс. декалитров.