В США две женщины попали в больницу после нападения агрессивной белки

Власти разместили в общественных местах листовки с фотографией белки и попросили жителей немедленно сообщать о ее появлении. В объявлениях предупреждают, что от нападений «очень агрессивной белки», которая «внезапно появляется из ниоткуда», пострадали уже более пяти человек.