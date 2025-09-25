В США две женщины попали в больницу после нападения агрессивной белки

В американском городе Сан-Рафел ищут агрессивную белку, из-за которой две женщины оказались в больнице. Об этом сообщает телеканал ABC.
Одна из пострадавших, Джоан Хеблэк, рассказала, что животное напало на нее, когда девушка гуляла по району Лукас-Вэлли. «Она вцепилась мне в ногу. Я крикнула: „Отцепись от меня, отстань от меня!“» — вспомнила Хеблэк.
В этом же районе жертвой зверька стала Изабель Кампой. Она поделилась, что белка прыгнула ей на лицо и укусила в руку. Обе женщины обратились в отделение неотложной помощи.
Власти разместили в общественных местах листовки с фотографией белки и попросили жителей немедленно сообщать о ее появлении. В объявлениях предупреждают, что от нападений «очень агрессивной белки», которая «внезапно появляется из ниоткуда», пострадали уже более пяти человек.
Специалисты уточняют, что белки не болеют бешенством, и агрессивное поведение этой особи скорее связано с поиском пищи. Эксперты предполагают, что животное ранее кто-то подкармливал.
В прошлом году общественный резонанс вызвала история со звездой соцсетей — белкой Пинат. Местные власти забрали ее у хозяина, посчитав, что она может быть переносчиком бешенства. Зверька усыпили, позже выяснилось, что Пилат была здорова.