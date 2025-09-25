28 сентября в Китае откроется самый высокий мост в мире

В «Росизо» открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»
Американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 38 лет, выплатили 25 миллионов долларов
Среди кандидатов в астронавты НАСА впервые больше женщин, чем мужчин
В Израиле нашли клад времен византийской эпохи
Идрис Эльба в трейлере «Дома динамита» Кэтрин Бигелоу
Лингвисты проследили за эволюцией речи Тейлор Свифт, чтобы понять, как люди перенимают акценты
Фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербатчем выйдет в российский прокат 20 ноября
В России стали меньше пить водку и коньяк
В США две женщины попали в больницу после нападения агрессивной белки
На ВСМ Москва — Петербург будет 14 пассажирских остановок
Исаак Эсбан экранизирует повесть Стивена Кинга «Крыса»
ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад
Третьяковская галерея запустила проект «Бегом за искусством», включающий посещение музея и пробежку
Пользователь Steam из Шанхая первым в истории платформы собрал коллекцию из более 40 000 игр
Юра Борисов борется с мятежным подпольем в трейлере «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского
В Москве открылась выставка дизайнерских игрушек «Super Toys. Искусство внутри»
Появился первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine
Китайский архитектор Юй Кунцзянь погиб в авиакатастрофе в Бразилии
Хавьер Бардем и Марк Руффало спродюсировали драму «Все, что осталось от тебя». Вот ее трейлер
Рианна родила дочь и назвала ее Роки
Джессика Честейн высказалась против переноса релиза сериала «The Savant»
Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джиа Копполы
Дени Вильнев займется поисками нового Джеймса Бонда в 2026 году
Эмма Уотсон призналась, что по-прежнему ценит Джоан Роулинг после высказываний о транслюдях
Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Агент Леонардо Ди Каприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»
Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания
Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии

28 сентября в Китае откроется самый высокий мост в мире

Фото: NurPhoto/Getty Images

В воскресенье, 28 сентября, в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая начнется движение по самому высокому в мире мосту, сообщает издание CGTN. Сооружение пересекает карьер Хуацзян (Huajiang).

Высота моста над поверхностью воды составляет 625 метров. Общая протяженность конструкции — 2890 метров, длина его основного пролета — 1420 метров.

В августе мост успешно прошел последние испытания. На него вывели 96 грузовиков общим весом около 3360 тонн. Для наблюдения за состоянием конструкции на ней установили 400 датчиков, фиксирующих движение.

Провинцию Гуйчжоу называют музеем мостов — их здесь насчитывается более 30 тысяч. Это обусловлено рельефом местности: 93% площади провинции занимают горы. Самый известный из местных мостов проходит через реку Балин. Его длина составляет 2237 метров, а высота — 370 метров. Прямо на нем расположен Музей наук и техники.

Летом в Италии обсуждали открытие самого длинного подвесного моста. Он соединит Сицилию с материком. Длина конструкции составит 3,6 километра. На ней расположатся три автомобильные полосы и два железнодорожных пути. Опорами станут 399-метровые башни.

Сейчас пересечь Мессинский пролив можно только на пароме, время в пути составляет 30 минут. Идея моста возникла еще у древних римлян. Италия долгое время отказывалась от нее из-за сейсмоопасности региона, рядом находится активный подводный вулкан Марсили.

