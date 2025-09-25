28 сентября в Китае откроется самый высокий мост в мире

Провинцию Гуйчжоу называют музеем мостов — их здесь насчитывается более 30 тысяч. Это обусловлено рельефом местности: 93% площади провинции занимают горы. Самый известный из местных мостов проходит через реку Балин. Его длина составляет 2237 метров, а высота — 370 метров. Прямо на нем расположен Музей наук и техники.