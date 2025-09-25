28 сентября в Китае откроется самый высокий мост в мире

В воскресенье, 28 сентября, в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая начнется движение по самому высокому в мире мосту, сообщает издание CGTN. Сооружение пересекает карьер Хуацзян (Huajiang).
Высота моста над поверхностью воды составляет 625 метров. Общая протяженность конструкции — 2890 метров, длина его основного пролета — 1420 метров.
В августе мост успешно прошел последние испытания. На него вывели 96 грузовиков общим весом около 3360 тонн. Для наблюдения за состоянием конструкции на ней установили 400 датчиков, фиксирующих движение.
Провинцию Гуйчжоу называют музеем мостов — их здесь насчитывается более 30 тысяч. Это обусловлено рельефом местности: 93% площади провинции занимают горы. Самый известный из местных мостов проходит через реку Балин. Его длина составляет 2237 метров, а высота — 370 метров. Прямо на нем расположен Музей наук и техники.
Летом в Италии обсуждали открытие самого длинного подвесного моста. Он соединит Сицилию с материком. Длина конструкции составит 3,6 километра. На ней расположатся три автомобильные полосы и два железнодорожных пути. Опорами станут 399-метровые башни.
Сейчас пересечь Мессинский пролив можно только на пароме, время в пути составляет 30 минут. Идея моста возникла еще у древних римлян. Италия долгое время отказывалась от нее из-за сейсмоопасности региона, рядом находится активный подводный вулкан Марсили.