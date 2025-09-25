На первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург будет 14 пассажирских остановок, сообщает ТАСС.
Cреди них: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Петербург главный.
После запуска магистрали путь из столицы в Петербург займет 2 часа 15 минут — это почти в два раза быстрее, чем пассажиры добираются сейчас. Железная дорога протяженностью 679 км пройдет по территории шести субъектов страны. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.
Ввод в эксплуатацию ожидается в 2028 году. В дальнейшем запланировано строительство ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), Минска, Адлера и Рязани.