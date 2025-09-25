После запуска магистрали путь из столицы в Петербург займет 2 часа 15 минут — это почти в два раза быстрее, чем пассажиры добираются сейчас. Железная дорога протяженностью 679 км пройдет по территории шести субъектов страны. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.