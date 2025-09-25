В «Росизо» открылась выставка «Сергей Эйзенштейн. Бесконечный человек»
Исаак Эсбан экранизирует повесть Стивена Кинга «Крыса»

Фото: David Farkas/Unsplash

Мексиканский режиссер Исаак Эсбан снимет фильм «Крыса», основанный на новелле Стивена Кинга «Крыса». Об этом пишет Deadline.

Сценарий к ленте напишет Джефф Ховард («Призрак дома на холме»). Продюсерами станут Джей Ван Хой («Ведьма», «Маяк»), Фернандо Ферро («Мафия: Смертельная игра») и Пол Перес («Отец невесты»).

Повесть была впервые опубликована в 2020 году в сборнике «Будет кровь» (If It Bleeds). В ней рассказывается о писателе Дрю Ларсоне, который пытается написать роман, но терпит неудачу за неудачей. В поисках уединения и вдохновения он отправляется в хижину, где встречает говорящую крысу. Она обещает завершить его произведение, но за это Дрю придется заплатить слишком высокую цену.

Эсбан отметил, что Кинг с детства был его любимым писателем и он мечтал экранизировать одну из его книг. «Я прочитал большую часть его произведений, и „Крыса“ до сих пор остается одним из моих любимых рассказов. Это мрачная, странная, моментами смешная история, которая затрагивает душу. Фильм будет о выживании, о писательском кризисе и искусстве», — сказал он.

По мотивам книг Стивена Кинга снято уже более 60 фильмов и 20 сериалов. Недавно HBO Max опубликовал трейлер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — приквела хоррор-франшизы «Оно», основанной на одноименном романе Стивена Кинга.

Шоу выйдет на стриминговом сервисе 26 октября, в нем речь пойдет о событиях, предшествовавших появлению «Клуба неудачников». Сюжет развернется в 1962 году в вымышленном городке Дерри штата Мэн за 27 лет до событий первого фильма. 

