Исаак Эсбан экранизирует повесть Стивена Кинга «Крыса»

Повесть была впервые опубликована в 2020 году в сборнике «Будет кровь» (If It Bleeds). В ней рассказывается о писателе Дрю Ларсоне, который пытается написать роман, но терпит неудачу за неудачей. В поисках уединения и вдохновения он отправляется в хижину, где встречает говорящую крысу. Она обещает завершить его произведение, но за это Дрю придется заплатить слишком высокую цену.