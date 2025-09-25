ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад

Отношение к проблеме разнится у мужчин и женщин. Идею о том, что насилие, совершенное единожды, можно простить, разделяет каждый третий мужчина (37%) и каждая пятая женщина (20%). Напротив, непростительным насилие считают 41% мужчин и 67% женщин.