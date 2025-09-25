ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад

Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джиа Копполы
Третьяковская галерея запустила проект «Бегом за искусством», включающий посещение музея и пробежку
Пользователь Steam из Шанхая первым в истории платформы собрал коллекцию из более 40 000 игр
Юра Борисов борется с мятежным подпольем в трейлере «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского
В Москве открылась выставка дизайнерских игрушек «Super Toys. Искусство внутри»
Появился первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine
Китайский архитектор Кунцзянь Юй погиб в авиакатастрофе в Бразилии
Хавьер Бардем и Марк Руффало спродюсировали драму «Все, что осталось от тебя». Вот ее трейлер
Рианна родила дочь и назвала ее Роки
Джессика Честейн высказалась против переноса релиза сериала «The Savant»
Дени Вильнев займется поисками нового Джеймса Бонда в 2026 году
Эмма Уотсон призналась, что по-прежнему ценит Джоан Роулинг после высказываний о транслюдях
Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Агент Леонардо Ди Каприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»
Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания
Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии
В пятом сезоне «Очень странных дел» будет больше экшна и спецэффектов
Ученые: мозг подростков и взрослых одинаково остро реагирует на буллинг
59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*
PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с кей-попом
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года

ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад

Фото: Freepik/Freepik

В российском обществе растет нетерпимость к домашнему насилию, показывает исследование ВЦИОМ. Более половины россиян (55%) убеждены, что нельзя прощать даже единичный случай семейно-бытового насилия. В 2019 году таких людей было на 5 п. п. меньше — 50%.

Сократилось число тех, кто готов оправдать отправителя насилия. В 2019 году 39% опрошенных полагали, что его можно простить. Сейчас так думают лишь 28% человек.

Отношение к проблеме разнится у мужчин и женщин. Идею о том, что насилие, совершенное единожды, можно простить, разделяет каждый третий мужчина (37%) и каждая пятая женщина (20%). Напротив, непростительным насилие считают 41% мужчин и 67% женщин.

Почти половины опрошенных (45%) сказали, что российских семей, которые сталкиваются с домашним насилием, скорее много. Противоположной точки зрения — что таких семей скорее мало — придерживаются 35% россиян.

Каждый третий респондент (31%) считает, что решать конфликты следует внутри семьи. 25% говорят об обращении в полицию, 15-16% — о помощи со стороны родственников или соцслужб.

Расскажите друзьям
Теги:
ВЦИОМ