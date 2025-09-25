ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад

В российском обществе растет нетерпимость к домашнему насилию, показывает исследование ВЦИОМ. Более половины россиян (55%) убеждены, что нельзя прощать даже единичный случай семейно-бытового насилия. В 2019 году таких людей было на 5 п. п. меньше — 50%.
Сократилось число тех, кто готов оправдать отправителя насилия. В 2019 году 39% опрошенных полагали, что его можно простить. Сейчас так думают лишь 28% человек.
Отношение к проблеме разнится у мужчин и женщин. Идею о том, что насилие, совершенное единожды, можно простить, разделяет каждый третий мужчина (37%) и каждая пятая женщина (20%). Напротив, непростительным насилие считают 41% мужчин и 67% женщин.
Почти половины опрошенных (45%) сказали, что российских семей, которые сталкиваются с домашним насилием, скорее много. Противоположной точки зрения — что таких семей скорее мало — придерживаются 35% россиян.
Каждый третий респондент (31%) считает, что решать конфликты следует внутри семьи. 25% говорят об обращении в полицию, 15-16% — о помощи со стороны родственников или соцслужб.