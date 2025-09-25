Третьяковская галерея запустила проект «Бегом за искусством», включающий посещение музея и пробежку

Государственная Третьяковская галерея вместе с проектом о моде и спорте Peak запускает проект «Бегом за искусством». В его рамках пройдут три мероприятия — 27 сентября, 4 и 11 октября. Программа каждого дня включает посещение экспозиции галереи и пробежку. Участие бесплатное, по предварительной регистрации в социальных сетях «Третьяковка официально» и «Вид сверху лучше».
Особое внимание в программе уделено теме спорта в российском искусстве 1920–1930-х годов. В этот период физическая культура стала важной частью повседневности, а художники запечатлели в своих работах идеалы физической красоты.
27 сентября участники смогут ознакомиться с постоянной экспозицией «Искусство XX века» в здании на Крымском Валу, посвященной искусству авангарда и социалистического реализма.
4 октября пробежка состоится после посещения выставки «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» в корпусе на Кадашевской набережной. Машков — один из лидеров объединения «Бубновый валет». Его натюрморты и портреты воспевают физическую мощь
11 октября программа включает выставку «Александр Дейнека. Гимн жизни» там же, на Кадашевской набережной. Монументальные полотна Дейнеки с изображением атлетов стали гимном динамике и коллективным усилиям.
Завершится каждое мероприятие неформальной встречей во дворе магазина Peak, на которой участники смогут обсудить впечатления в кругу единомышленников.