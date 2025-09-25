Третьяковская галерея запустила проект «Бегом за искусством», включающий посещение музея и пробежку

Государственная Третьяковская галерея вместе с проектом о моде и спорте Peak запускает проект «Бегом за искусством». В его рамках пройдут три мероприятия — 27 сентября, 4 и 11 октября. Программа каждого дня включает посещение экспозиции галереи и пробежку. Участие бесплатное, по предварительной регистрации в социальных сетях «Третьяковка официально» и «Вид сверху лучше».