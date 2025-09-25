Третьяковская галерея запустила проект «Бегом за искусством», включающий посещение музея и пробежку

Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джиа Копполы
ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад
Пользователь Steam из Шанхая первым в истории платформы собрал коллекцию из более 40 000 игр
Юра Борисов борется с мятежным подпольем в трейлере «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского
В Москве открылась выставка дизайнерских игрушек «Super Toys. Искусство внутри»
Появился первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine
Китайский архитектор Кунцзянь Юй погиб в авиакатастрофе в Бразилии
Хавьер Бардем и Марк Руффало спродюсировали драму «Все, что осталось от тебя». Вот ее трейлер
Рианна родила дочь и назвала ее Роки
Джессика Честейн высказалась против переноса релиза сериала «The Savant»
Дени Вильнев займется поисками нового Джеймса Бонда в 2026 году
Эмма Уотсон призналась, что по-прежнему ценит Джоан Роулинг после высказываний о транслюдях
Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Агент Леонардо Ди Каприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»
Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания
Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии
В пятом сезоне «Очень странных дел» будет больше экшна и спецэффектов
Ученые: мозг подростков и взрослых одинаково остро реагирует на буллинг
59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*
PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с кей-попом
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года

Третьяковская галерея запустила проект «Бегом за искусством», включающий посещение музея и пробежку

Фото: пресс-служба Третьяковской галереи

Государственная Третьяковская галерея вместе с проектом о моде и спорте Peak запускает проект «Бегом за искусством». В его рамках пройдут три мероприятия — 27 сентября, 4 и 11 октября. Программа каждого дня включает посещение экспозиции галереи и пробежку. Участие бесплатное, по предварительной регистрации в социальных сетях «Третьяковка официально» и «Вид сверху лучше».

Особое внимание в программе уделено теме спорта в российском искусстве 1920–1930-х годов. В этот период физическая культура стала важной частью повседневности, а художники запечатлели в своих работах идеалы физической красоты.

27 сентября участники смогут ознакомиться с постоянной экспозицией «Искусство XX века» в здании на Крымском Валу, посвященной искусству авангарда и социалистического реализма.

4 октября пробежка состоится после посещения выставки «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» в корпусе на Кадашевской набережной. Машков — один из лидеров объединения «Бубновый валет». Его натюрморты и портреты воспевают физическую мощь

11 октября программа включает выставку «Александр Дейнека. Гимн жизни» там же, на Кадашевской набережной. Монументальные полотна Дейнеки с изображением атлетов стали гимном динамике и коллективным усилиям.

Завершится каждое мероприятие неформальной встречей во дворе магазина Peak, на которой участники смогут обсудить впечатления в кругу единомышленников.

