Пользователь Steam из Шанхая первым в истории платформы собрал коллекцию из более 40 000 игр

Пользователь Steam с ником @SonixLegend стал первым в истории платформы человеком, чья коллекция игр преодолела отметку в 40 000 наименований. За достижение он получил значок от платформы «Коллекционер игр: 40 000+».
На настоящий момент коллекция пользователя насчитывает 40 033 игры и более 22 000 дополнений (DLC). При этом он, судя по всему, не планирует останавливаться: в его списке желаний находится еще почти 27 000 игр
Sonix живет в Шанхае и пользуется Steam уже 15 лет. Его любимая игра — бесплатный кооперативный шутер Alien Swarm от Valve. В нем пользователь провел 551 час и получил все 66 достижений. Оценочная стоимость коллекции геймера, по расчетам SteamDB, составляет минимум 13,5 млн рублей.
