Пользователь Steam из Шанхая первым в истории платформы собрал коллекцию из более 40 000 игр

Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джиа Копполы
ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад
Третьяковская галерея запустила проект «Бегом за искусством», включающий посещение музея и пробежку
Юра Борисов борется с мятежным подпольем в трейлере «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского
В Москве открылась выставка дизайнерских игрушек «Super Toys. Искусство внутри»
Появился первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine
Китайский архитектор Кунцзянь Юй погиб в авиакатастрофе в Бразилии
Хавьер Бардем и Марк Руффало спродюсировали драму «Все, что осталось от тебя». Вот ее трейлер
Рианна родила дочь и назвала ее Роки
Джессика Честейн высказалась против переноса релиза сериала «The Savant»
Дени Вильнев займется поисками нового Джеймса Бонда в 2026 году
Эмма Уотсон призналась, что по-прежнему ценит Джоан Роулинг после высказываний о транслюдях
Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Агент Леонардо Ди Каприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»
Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания
Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии
В пятом сезоне «Очень странных дел» будет больше экшна и спецэффектов
Ученые: мозг подростков и взрослых одинаково остро реагирует на буллинг
59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*
PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с кей-попом
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года

Пользователь Steam из Шанхая первым в истории платформы собрал коллекцию из более 40 000 игр

Пользователь Steam с ником @SonixLegend стал первым в истории платформы человеком, чья коллекция игр преодолела отметку в 40 000 наименований. За достижение он получил значок от платформы «Коллекционер игр: 40 000+».

На настоящий момент коллекция пользователя насчитывает 40 033 игры и более 22 000 дополнений (DLC). При этом он, судя по всему, не планирует останавливаться: в его списке желаний находится еще почти 27 000 игр

Sonix живет в Шанхае и пользуется Steam уже 15 лет. Его любимая игра — бесплатный кооперативный шутер Alien Swarm от Valve. В нем пользователь провел 551 час и получил все 66 достижений. Оценочная стоимость коллекции геймера, по расчетам SteamDB, составляет минимум 13,5 млн рублей.

Среди грядущих любопытных релизов на Steam — RPG под названием Zero Parades о шпионке, которая могла всех спасти, но ее действия обернулись провалом, и Baking Bad — пародия на сериал «Breaking Bad», в которой герои займутся кулинарией.

