Юра Борисов борется с мятежным подпольем в трейлере «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского

Фото: Анастасия Ляшенко

Онлайн-кинотеатр Start представил трейлер 16-серийного киноромана «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского. Премьера первых четырех серий состоится на платформе 10 октября.

Проект охватит два десятилетия российской истории — с 1905 по 1924 год. Центральной фигурой сюжета станет Михаил Прохоров (Юра Борисов) — молодой офицер, которого лично император Николай II (Никита Ефремов) назначает на ключевой пост в департаменте полиции. Задача Прохорова — бороться с революционным подпольем и попытаться спасти империю от коллапса. Однако герой сталкивается не только с внешними врагами, но и с внутренним сопротивлением: коррупцией и заговорами среди высших чинов.

Параллельно развивается история революционеров. Один из ключевых противников Прохорова — боевик Лютер (Александр Мизев), под началом которого в подпольную борьбу вступает светская дама Ариадна Славина (Юлия Высоцкая). Аристократ-пианист Алексей Тихомиров (Никита Каратаев) оказывается вовлеченным в опасные игры против своей воли.

Видео: Start

Судьбы вымышленных персонажей переплетаются с реальными историческими личностями. Всего в сериале более 350 действующих лиц, из них 157 — реальные исторические фигуры. Главный герой сталкивается с Лениным (Евгений Ткачук), Распутиным, Сталиным, Троцким и другими фигурами, которые определяют ход истории.

Съемки эпопеи Кончаловского продлились почти год — с сентября 2022 года по август 2023 года — и стали самым продолжительным проектом для многих актеров-участников, в том числе для Юры Борисова.

«Наверное, самое увлекательное в режиссуре — это найти оправдание поступкам человека. Идея в искусстве должна быть выражена в чувственной форме, информация не так важна, как эмоциональное восприятие. И все персонажи эпохи имеют свое право на существование и какие-то причинно-следственные связи. Через это идет история — через симпатии и антипатии. Почему вы испытываете симпатию к таким противоположным лицам как царь и Ленин, кто-то из них должен быть обязательно плохим. Но это не так. Любой человек содержит в себе амбивалентность», — поделился режиссер и автор сценария Андрей Кончаловский.

Среди наиболее известных работ Кончаловского — боевик «Танго и Кэш» со Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом, историческая драма «Дорогие товарищи!», получившая специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале 2020 года, и советская «Сибириада», удостоенная Гран-при Каннского кинофестиваля в 1979 году.

