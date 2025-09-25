Юра Борисов борется с мятежным подпольем в трейлере «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского

«Наверное, самое увлекательное в режиссуре — это найти оправдание поступкам человека. Идея в искусстве должна быть выражена в чувственной форме, информация не так важна, как эмоциональное восприятие. И все персонажи эпохи имеют свое право на существование и какие-то причинно-следственные связи. Через это идет история — через симпатии и антипатии. Почему вы испытываете симпатию к таким противоположным лицам как царь и Ленин, кто-то из них должен быть обязательно плохим. Но это не так. Любой человек содержит в себе амбивалентность», — поделился режиссер и автор сценария Андрей Кончаловский.