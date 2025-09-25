В Москве открылась выставка дизайнерских игрушек «Super Toys. Искусство внутри»

На территории будет работать магазин, где каждый сможет приобрести свою первую игрушку для будущей коллекции или пополнить уже имеющуюся редкими фигурками. Посетителей также ждет насыщенная параллельная программа: паблик-токи с художниками, презентации новых коллекций, open-call для российских авторов, лекции и мероприятия с артистами и коллекционерами.