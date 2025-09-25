Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джиа Копполы
В Москве открылась выставка дизайнерских игрушек «Super Toys. Искусство внутри»

24 сентября в ДК «Кристалл» в Москве стартовала выставка «Super Toys. Искусство внутри», посвященная дизайнерским игрушкам. Она продлится до февраля 2026 года.

Организаторами были представлены KAWS, Takashi Murakami, Hajime Sorayama, Banksy и Kasing Lung, создатель культового персонажа Labubu. В экспозиции также есть 2000 коллекционных арт-объектов из частной коллекции Ильи Попова от западных и российских художников, дополненных произведениями актуального искусства: живописью, графикой, скульптурой.

На территории будет работать магазин, где каждый сможет приобрести свою первую игрушку для будущей коллекции или пополнить уже имеющуюся редкими фигурками. Посетителей также ждет насыщенная параллельная программа: паблик-токи с художниками, презентации новых коллекций, open-call для российских авторов, лекции и мероприятия с артистами и коллекционерами.

«Наша выставка посвящена art toys — уникальным дизайнерским игрушкам на стыке искусства и поп-культуры. Это уже не нишевое хобби, а часть глобального финансового рынка. К 2030 году объем этого сегмента достигнет 11 млрд долларов. Этой суммы хватит, чтобы заполнить арт-тойс-залы 70 Эрмитажей», — отметил руководитель музейно-выставочного направления МТС Live Илья Дыбов.

«Дизайнерская игрушка — удивительный вид искусства, который вот уже тридцать лет является важной частью моей жизни. За эти годы я собрал коллекцию более чем из 12 тысяч объектов», — cказал Илья Попов, идеолог проекта, коллекционер и соавтор проекта «Смешарики».

Теги:
МТС
Люди:
Илья Попов