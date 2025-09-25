Появился первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine

Sony и студия Insomniac Games представили первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine в ходе презентации State of Play.
Релиз игры состоится осенью 2026 года. В ней игроки выступят в роли Росомахи. Главного героя исполнил актер Лиам МакИнтайр, известный по сериалу «Спартак: Месть».
«Нам не терпится познакомиться с историей Логана вместе с вами и погрузиться в его уникальный подход к героизму, который гораздо мрачнее и брутальнее, чем вы могли бы ожидать от Insomniac», — сказал старший менеджер сообщества Insomniac Games Аарон Джейсон Эспиноза.
Wolverine — это спин-офф игровой серии Marvel’s Spider-Man. Оригинальный сюжет игры пересекается с другими проектами по лицензии Marvel от Insomniac Games.