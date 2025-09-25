Появился первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine

«Нам не терпится познакомиться с историей Логана вместе с вами и погрузиться в его уникальный подход к героизму, который гораздо мрачнее и брутальнее, чем вы могли бы ожидать от Insomniac», — сказал старший менеджер сообщества Insomniac Games Аарон Джейсон Эспиноза.