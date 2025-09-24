Фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербатчем выйдет в российский прокат 20 ноября
Китайский архитектор Юй Кунцзянь погиб в авиакатастрофе в Бразилии

Фото: kongjianyu_turenscape

Китайский архитектор и ландшафтный дизайнер Юй Кунцзянь погиб в авиакатастрофе в Бразилии. Ему было 62 года, написал Independent.

Самолет, на борту которого находился Юй Кунцзянь и еще три человека, упал в бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул, примерно в 100 километрах от муниципалитета Акидауана. По какой причине произошло крушение, пока неясно.

Вместе с Юй Кунцзянем погибли пилот Марсело Перейра де Барруш и режиссеры Луиш Фернанду Ферис да Кунья Ферраш и Рубенс Криспим-младший. Последние снимали документальный фильм в водно-болотных угодьях Пантанала.

Пантанал — заболоченная тектоническая впадина, находящаяся в Бразилии, Боливии и Парагвае. Это популярное место среди туристов и очаг биоразнообразия, вблизи которого можно встретить диких ягуаров, кайманов, капибар и перелетных птиц.

Трагедия с самолетом кинематографистов произошла около 20:10 по местному времени 24 сентября. Поисково-спасательная операция длилась около девяти часов.

Юй Кунцзянь был профессором Пекинского и Гарвардского университетов. Он основал дизайнерскую фирму Turenscape, специализирующуюся на ландшафтной архитектуре, городском планировании и экологической реставрации.

Кроме того, Юй Кунцзянь был основателем Факультета архитектуры и ландшафтного дизайна в Пекинском университете — он открыл его в 1997 году. Проекты архитектора повлияли на экологическую политику Китая и развитие других стран.

Юй Кунцзяню принадлежит идея городов-губок, планирование которых позволяет смягчить последствия наводнений, улучшить качество воды и увеличить биоразнообразие. В их основе — использование заболоченных территорий.

