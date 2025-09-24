Китайский архитектор Кунцзянь Юй погиб в авиакатастрофе в Бразилии

Китайский архитектор и ландшафтный дизайнер Кунцзянь Юй погиб в авиакатастрофе в Бразилии. Ему было 62 года, написал Independent.
Самолет, на борту которого находился Кунцзянь Юй и еще три человека, упал в бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул, примерно в 100 километрах от муниципалитета Акидауана. По какой причине произошло крушение, пока неясно.
Вместе с Кунцзянь Юем погибли пилот Марсело Перейра де Барруш и режиссеры Луиш Фернанду Ферис да Кунья Ферраш и Рубенс Криспим-младший. Последние снимали документальный фильм в водно-болотных угодьях Пантанала.
Пантанал — заболоченная тектоническая впадина, находящаяся в Бразилии, Боливии и Парагвае. Это популярное место среди туристов и очаг биоразнообразия, вблизи которого можно встретить диких ягуаров, кайманов, капибар и перелетных птиц.
Трагедия с самолетом кинематографистов произошла около 20:10 по местному времени 24 сентября. Поисково-спасательная операция длилась около девяти часов.
Кунцзянь Юй был профессором Пекинского и Гарвардского университетов. Он основал дизайнерскую фирму Turenscape, специализирующуюся на ландшафтной архитектуре, городском планировании и экологической реставрации.
Кроме того, Кунцзянь Юй был основателем Факультета архитектуры и ландшафтного дизайна в Пекинском университете — он открыл его в 1997 году. Проекты архитектора повлияли на экологическую политику Китая и развитие других стран.
Кунцзянь Юю принадлежит идея городов-губок, планирование которых позволяет смягчить последствия наводнений, улучшить качество воды и увеличить биоразнообразие. В их основе — использование заболоченных территорий.