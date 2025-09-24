Китайский архитектор Концзянь Ю погиб в авиакатастрофе в Бразилии

Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джии Копполы
Хавьер Бардем и Марк Руффало спродюсировали драму «Все, что осталось от тебя». Вот ее трейлер
Рианна родила дочь и назвала ее Рокки
Джессика Честейн высказалась против переноса релиза сериала «The Savant»
Дени Вильнев займется поисками нового Джеймса Бонда в 2026 году
Эмма Уотсон призналась, что по-прежнему ценит Джоан Роулинг после высказываний о транслюдях
Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Агент Леонардо Ди Каприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»
Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания
Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии
В пятом сезоне «Очень странных дел» будет больше экшна и спецэффектов
Ученые: мозг подростков и взрослых одинаково остро реагирует на буллинг
59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*
PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с кей-попом
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года
ВЦИОМ: 71% россиян ругаются матом. Каждый третий — ежедневно
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок

Китайский архитектор Концзянь Ю погиб в авиакатастрофе в Бразилии

Фото: kongjianyu_turenscape

Китайский архитектор и ландшафтный дизайнер Концзянь Ю погиб в авиакатастрофе в Бразилии. Ему было 62 года, написал Independent.

Самолет, на борту которого находился Концзянь Ю и еще три человека, упал в бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул примерно в 100 километрах от муниципалитета Акидауана. По какой причине произошло крушение, пока неясно.

Вместе с Концзянь Ю погибли пилот Марсело Перейра де Баррос и режиссеры Луис Фернанду Ферес де Кунья Феррас и Рубенс Криспим-младший. Последние снимали документальный фильм в водно-болотных угодьях Пантанала.

Пантанал — заболоченная тектоническая впадина, находящаяся в Бразилии, Боливии и Парагвае. Это популярное место среди туристов и очаг биоразнообразия, вблизи которого можно встретить диких ягуаров, кайманов, капибар и перелетных птиц.

Трагедия с самолетом кинематографистов произошла около 20:10 по местному времени 24 сентября. Поисково-спасательная операция длилась около девяти часов.

Концзянь Ю был профессором Пекинского и Гарвардского университетов. Он основател дизайнерскую фирму Turenscape, специализирующуюся на ландшафтной архитектуре, городском планировании и экологической реставрации.

Кроме того, Концзянь Ю был основателем Факультета архитектуры и ландшафтного дизайна в Пекинском университете — он открыл его в 1997 году. Проекты архитектора повлияли на экологическую политику Китая и развитие других стран.

Концзянь Ю принадлежит идея городов-губок, планирование которых позволяет смягчить последствия наводнений, улучшить качество воды и увеличить биоразнообразие. В их основе — использование заболоченных территорий.

