Хавьер Бардем и Марк Руффало спродюсировали драму «Все, что осталось от тебя». Вот ее трейлер

Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джии Копполы
Китайский архитектор Концзянь Ю погиб в авиакатастрофе в Бразилии
Рианна родила дочь и назвала ее Рокки
Джессика Честейн высказалась против переноса релиза сериала «The Savant»
Дени Вильнев займется поисками нового Джеймса Бонда в 2026 году
Эмма Уотсон призналась, что по-прежнему ценит Джоан Роулинг после высказываний о транслюдях
Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Агент Леонардо Ди Каприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»
Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания
Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии
В пятом сезоне «Очень странных дел» будет больше экшна и спецэффектов
Ученые: мозг подростков и взрослых одинаково остро реагирует на буллинг
59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*
PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с кей-попом
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года
ВЦИОМ: 71% россиян ругаются матом. Каждый третий — ежедневно
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок

Хавьер Бардем и Марк Руффало спродюсировали драму «Все, что осталось от тебя». Вот ее трейлер

Кадр: Watermelon Pictures/YouTube

На ютуб-канале Watermelon Pictures опубликовали трейлер драмы «Все, что осталось от тебя», которую спродюсировали Хавьер Бардем и Марк Руффало. Лента участвовала в фестивале «Санденс».

Она рассказала о палестинском подростке, который вовлекается в протест на Западном берегу реки Иордан и переживает момент насилия, потрясающий его семью. Действие фильма охватывает семь десятилетий.

Пока разворачиваются события, связанные с главным героем, мать мальчика делится деталями политических и эмоциональных отношений, приведших к ним. Фильм показывает надежды и мучения одной семьи, лишенной корней.

Видео: Watermelon Pictures/YouTube

Автором картины выступил режиссер Шериен Дабис. Он поделился историей формирования государства Израиль и насильственного перемещения живших на его территории палестинцев через историю трех поколений одной семьию

«Прекрасный, умный и глубоко трогательный фильм Шериен „ Всё, что осталось от тебя“ убедительно передает подлинную историю Палестины, которая никогда ранее не была рассказана, причем в такой манере, что это одновременно и художественно, и достоверно», — сказал Бардем.

Он подчеркнул, что история Дабиса останется со зрителями на долгие годы."Для меня большая честь и гордость присоединиться к ней и представить этот фильм зрителям по всему миру в этот напряжённый момент», — отметил артист.

«Она напоминает нам, что даже перед лицом невообразимой утраты наш путь вперед лежит через сочувствие, поиск смысла в горе и выбор человечности вместо мести», — добавил Руффало.

Он заявил, что фильм рассказывает «не только историю палестинского народа, но и универсальную историю всех, кто пережил угнетение, изгнание и насилие». «Этот фильм предлагает ещё одну возможность: шанс двигаться к коллективному исцелению и более справедливому и мирному будущему», — считает актер.

