Хавьер Бардем и Марк Руффало спродюсировали драму «Все, что осталось от тебя». Вот ее трейлер

На ютуб-канале Watermelon Pictures опубликовали трейлер драмы «Все, что осталось от тебя», которую спродюсировали Хавьер Бардем и Марк Руффало. Лента участвовала в фестивале «Санденс».
Она рассказала о палестинском подростке, который вовлекается в протест на Западном берегу реки Иордан и переживает момент насилия, потрясающий его семью. Действие фильма охватывает семь десятилетий.
Пока разворачиваются события, связанные с главным героем, мать мальчика делится деталями политических и эмоциональных отношений, приведших к ним. Фильм показывает надежды и мучения одной семьи, лишенной корней.
Автором картины выступил режиссер Шериен Дабис. Он поделился историей формирования государства Израиль и насильственного перемещения живших на его территории палестинцев через историю трех поколений одной семьию
«Прекрасный, умный и глубоко трогательный фильм Шериен „ Всё, что осталось от тебя“ убедительно передает подлинную историю Палестины, которая никогда ранее не была рассказана, причем в такой манере, что это одновременно и художественно, и достоверно», — сказал Бардем.
Он подчеркнул, что история Дабиса останется со зрителями на долгие годы."Для меня большая честь и гордость присоединиться к ней и представить этот фильм зрителям по всему миру в этот напряжённый момент», — отметил артист.
«Она напоминает нам, что даже перед лицом невообразимой утраты наш путь вперед лежит через сочувствие, поиск смысла в горе и выбор человечности вместо мести», — добавил Руффало.
Он заявил, что фильм рассказывает «не только историю палестинского народа, но и универсальную историю всех, кто пережил угнетение, изгнание и насилие». «Этот фильм предлагает ещё одну возможность: шанс двигаться к коллективному исцелению и более справедливому и мирному будущему», — считает актер.