Рианна родила дочь и назвала ее Рокки

Во время каждой из своих беременностей Рианна удивляла поклонников новостью об ожидании малыша. В первый раз она показала живот на обложке журнала Vogue, второй раз — на сцене Супербоула, в третий раз — на Met Gala.



Третья беременность певицы расстроила ее поклонников. Они посчитали, что новый альбом артистки теперь уже никогда не выйдет. «Рианна, когда мы говорили „R9“, мы имели в виду альбом…, а не 9 детей», — написал один из твиттерских.

