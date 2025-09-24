Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джиа Копполы
Рианна родила дочь и назвала ее Роки

Фото: Mike Coppola/MG25 / Getty Images

Певица Рианна поделилась радостной новостью с подписчиками в инстаграме*. Она опубликовала фото с новорожденной дочерью.

Артистка родила ее 13 сентября и назвала Роки Айриш Майерс. Отцом девочки, очевидно, стал давний партнер Рианны — рэпер A$AP Rocky. Он пока не прокомментировал появление на свет ребенка.

1/2
badgalriri
2/2
badgalriri

Рианна и A$AP Rocky уже воспитывают двух сыновей. Мальчиков зовут Риза Ателстон Майерс и Райот Роуз Майерс. Они родились в мае 2022 года и в августе 2023 года соответственно.

Во время каждой из своих беременностей Рианна удивляла поклонников новостями об ожидании малыша. В первый раз она показала живот на обложке журнала Vogue, второй раз — на сцене Супербоула, в третий раз — на Met Gala.

Третья беременность певицы расстроила ее поклонников. Они посчитали, что новый альбом артистки теперь уже никогда не выйдет. «Рианна, когда мы говорили „R9“, мы имели в виду альбом… а не 9 детей», — написал один из твиттерских. 
 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

