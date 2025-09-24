Рианна родила дочь и назвала ее Роки

Певица Рианна поделилась радостной новостью с подписчиками в инстаграме*. Она опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Артистка родила ее 13 сентября и назвала Роки Айриш Майерс. Отцом девочки, очевидно, стал давний партнер Рианны — рэпер A$AP Rocky. Он пока не прокомментировал появление на свет ребенка.
Рианна и A$AP Rocky уже воспитывают двух сыновей. Мальчиков зовут Риза Ателстон Майерс и Райот Роуз Майерс. Они родились в мае 2022 года и в августе 2023 года соответственно.
Во время каждой из своих беременностей Рианна удивляла поклонников новостями об ожидании малыша. В первый раз она показала живот на обложке журнала Vogue, второй раз — на сцене Супербоула, в третий раз — на Met Gala.
Третья беременность певицы расстроила ее поклонников. Они посчитали, что новый альбом артистки теперь уже никогда не выйдет. «Рианна, когда мы говорили „R9“, мы имели в виду альбом… а не 9 детей», — написал один из твиттерских.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.