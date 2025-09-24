Актриса Джессика Честейн высказалась против переноса релиза сериала «The Savant». Об этом она написала на своей странице в инстаграме*.
Честейн подчеркнула, что «не согласна с решением приостановить выпуск» шоу. По мнению артистки, проект «очень актуален», а она сама никогда не «уклонялась от сложных тем».
Актриса напомнила, что в течение последних пяти лет, пока шла работа над «The Savant», США столкнулись с многочисленными актами насилия. Среди них — покушение на Дональда Трампа, штурм Капитолия и более 300 эпизодов стрельбы в школе.
«"The Savant» — о героях, которые работают каждый день, чтобы остановить насилие до того, как оно случится. Почтить их отвагу кажется сейчас кажется более необходимым, чем когда-либо», — заявила Честейн.
Артистка отметила, что уважает решение Apple отложить релиз и ценит сотрудничество с компанией, но «остается в надежде, что шоу достигнет аудитории скоро».
Премьера «The Savant» должна была состояться 26 сентября. Однако ее отложили https://daily.afisha.ru/news/102271-the-savant-s-dzhessikoy-chesteyn-v-glavnoy-roli-otlozhili-na-neopredelennyy-srok/на неопределенный срок. По словам СМИ, причиной могло стать убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка 10 сентября.
В «The Savant» есть сюжетная линия о нападениях экстремистов. Кроме того, в сериях присутствуют сцены со снайпером и взрывом правительственного здания, а также другие акты насилия.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.