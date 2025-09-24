Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джиа Копполы

«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с кей-попом
ВЦИОМ: россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад
Третьяковская галерея запустила проект «Бегом за искусством», включающий посещение музея и пробежку
Пользователь Steam из Шанхая первым в истории платформы собрал коллекцию из более 40 000 игр
Юра Борисов борется с мятежным подпольем в трейлере «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского
В Москве открылась выставка дизайнерских игрушек «Super Toys. Искусство внутри»
Появился первый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine
Китайский архитектор Кунцзянь Юй погиб в авиакатастрофе в Бразилии
Хавьер Бардем и Марк Руффало спродюсировали драму «Все, что осталось от тебя». Вот ее трейлер
Рианна родила дочь и назвала ее Роки
Джессика Честейн высказалась против переноса релиза сериала «The Savant»
Дени Вильнев займется поисками нового Джеймса Бонда в 2026 году
Эмма Уотсон призналась, что по-прежнему ценит Джоан Роулинг после высказываний о транслюдях
Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Агент Леонардо Ди Каприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»
Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания
Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии
В пятом сезоне «Очень странных дел» будет больше экшна и спецэффектов
Ученые: мозг подростков и взрослых одинаково остро реагирует на буллинг
59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*
PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года

Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джиа Копполы

Фото: David Madison / Getty Images

Милли Бобби Браун сыграет главную роль в фильме «Идеальная» («Perfect») Джиа Копполы, автора «Шоугерл» и «Пало-Альто». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Браун сыграет американскую гимнастку Керри Страг. Она выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Атланте в составе женской команды, которую прозвали «Великолепная семерка».

Коппола поставит байопик по сценарию Ронни Сандала. Браун выступит сопродюсером проекта наряду с Ником Боуэром из Riversypne Pictures и Томасом Бенски из Magna Studios. Будущий фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

«Великолепная семерка» известна тем, что выиграла первое командное золото на Олимпиаде для США. Это произошло благодаря тому, что Страг сумела выполнить опорный прыжок, несмотря на травму лодыжки. На олимпийский пьедестал спортсменка подняться уже не смогла: ее вынес на награждение на руках тренер.

Помимо Страг золото Игр в тот день завоевали Шеннон Миллер, Доминик Мосеану, Доминик Доус, Эми Чоу, Джейси Фелпс и капитан Аманда Борден.

Расскажите друзьям