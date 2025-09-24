Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джиа Копполы

«Великолепная семерка» известна тем, что выиграла первое командное золото на Олимпиаде для США. Это произошло благодаря тому, что Страг сумела выполнить опорный прыжок, несмотря на травму лодыжки. На олимпийский пьедестал спортсменка подняться уже не смогла: ее вынес на награждение на руках тренер.