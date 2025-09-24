Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джиа Копполы

Милли Бобби Браун сыграет главную роль в фильме «Идеальная» («Perfect») Джиа Копполы, автора «Шоугерл» и «Пало-Альто». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Браун сыграет американскую гимнастку Керри Страг. Она выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Атланте в составе женской команды, которую прозвали «Великолепная семерка».
Коппола поставит байопик по сценарию Ронни Сандала. Браун выступит сопродюсером проекта наряду с Ником Боуэром из Riversypne Pictures и Томасом Бенски из Magna Studios. Будущий фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix.
«Великолепная семерка» известна тем, что выиграла первое командное золото на Олимпиаде для США. Это произошло благодаря тому, что Страг сумела выполнить опорный прыжок, несмотря на травму лодыжки. На олимпийский пьедестал спортсменка подняться уже не смогла: ее вынес на награждение на руках тренер.
Помимо Страг золото Игр в тот день завоевали Шеннон Миллер, Доминик Мосеану, Доминик Доус, Эми Чоу, Джейси Фелпс и капитан Аманда Борден.