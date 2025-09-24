Дени Вильнев займется поисками нового Джеймса Бонда в 2026 году

Таким образом, из списка кандидатов исключаются популярные звезды вроде Тимоте Шаламе, Остина Батлера или Джейкоба Элорди. Продюсеры также хотят видеть в главной роли актера от 20 до 30 лет, поэтому Том Харди, Идрис Эльба и Генри Кэвилл также вряд ли будут рассматриваться.