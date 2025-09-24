Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джии Копполы
Дени Вильнев займется поисками нового Джеймса Бонда в 2026 году

Дени Вильнев приступит к кастингу на главную роль в 26-м фильме о Джеймсе Бонде после завершения работы над «Дюной: Часть третья». По информации инсайдеров, создатели ищут новое лицо из Великобритании.

Таким образом, из списка кандидатов исключаются популярные звезды вроде Тимоте Шаламе, Остина Батлера или Джейкоба Элорди. Продюсеры также хотят видеть в главной роли актера от 20 до 30 лет, поэтому Том Харди, Идрис Эльба и Генри Кэвилл также вряд ли будут рассматриваться.

Кресло сценариста грядущего фильма займет Стивен Найт («Острые козырьки»). Он расскажет историю становления Бонда — от службы в Королевском флоте до вступления в MI-6.

Новый фильм станет перезапуском и не будет продолжать сюжет «Не время умирать», где герой Дэниела Крейга погиб. Съемки запланированы на 2027 год, а премьера ожидается в ноябре 2028-го.

