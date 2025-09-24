Милли Бобби Браун сыграет гимнастку Керри Страг в фильме «Идеальная» Джии Копполы
Эмма Уотсон призналась, что по-прежнему ценит Джоан Роулинг после высказываний о транслюдях

Фото: Jon Furniss/Getty Images

Эмма Уотсон, известная по франшизе «Гарри Поттер», рассказала в подкасте «On Purpose» Джея Шетти, что по-прежнему ценит писательницу Джоан Роулинг. Ранее актриса критиковала высказывания автора о трансгендерных людях.

Уотсон подчеркнула, что не разделяет взгляды Роулинг, но сохраняет к ней уважение и любовь. «Я очень хочу, чтобы люди, которые не согласны с моим мнением, любили меня, и я надеюсь, что смогу продолжать любить людей, чьи взгляды не совпадают с моими», — сказала она.

Актриса отметила, что не считает, что несогласие с человеком исключает возможность общения с ним или каких-либо теплых чувств к нему. «Больше всего меня расстраивает то, что разговор так и не становится возможным», — добавила Уотсон. 

Вокруг Джоан Роулинг разгорелся скандал в 2020 году. Все началось с того, что она написала в твиттере, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».

«Если половая принадлежность не существует, реалии жизни женщин по всему миру оказываются стерты. Я знаю и люблю транслюдей, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать их жизни. Это не ненависть — говорить правду», — заявила Роулинг.

Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились многим знаменитостям, хотя были и те, кто вступился за нее, — например, исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс и актриса Эванна Линч, которая сыграла Полумну Лавгуд.

«Трансгендерные люди — те, кем они себя называют и заслуживают жить без постоянных вопросов и заявлений о том, что они не те, за кого себя выдают. Я хочу, чтобы мои трансгендерные подписчики знали: я и многие другие люди по всему миру видят вас, уважают и любят такими, какие вы есть», — написала тогда Уотсон.

В 2024 году Роулинг призналась, что не сможет простить Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и других актеров, которые «используют свою известность для поддержки трансгендерного перехода среди детей».

«Знаменитости, которые поддерживают движение, направленное на ущемление прав женщин, завоеванных ими с таким трудом, и которые используют свои платформы для поддержки трансгендерного перехода среди несовершеннолетних, могут приберечь свои извинения для травмированных людей, пожалевших о переходе, и женщин», — подчеркнула писательница.

«Афиша Daily» писала о том, как Роулинг объясняла свою позицию и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.

