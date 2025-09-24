Агент Леонардо ДиКаприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»

«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с кей-попом
Эмма Уотсон призналась, что по-прежнему ценит Джоан Роулинг после высказываний о транс-людях
Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания
Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии
В пятом сезоне «Очень странных дел» будет больше экшна и спецэффектов
Ученые: мозг подростков и взрослых одинаково остро реагирует на буллинг
59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*
PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года
ВЦИОМ: 71% россиян ругаются матом. Каждый третий — ежедневно
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок
45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере
Умерла Клаудия Кардинале
Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»
Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября

Агент Леонардо ДиКаприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»

Фото: Netflix

Леонардо ДиКаприо рассказал, что агент советовал ему сменить имя на Ленни Уильямс, поскольку его собственное было якобы «слишком этническим». Этим актер поделился в подкасте «New Heights» Джейсона и Трэвиса Келси.

ДиКаприо признался, что этот совет был одним их худших моментов его карьеры. Он случился, когда Лео было 12 или 13 лет. Идея не понравилась ни самому тогда юному актеру, ни его отцу.

Последний увидел фото сына с напечатанным на нем новым именем, разорвал его и заявил: «Только через мой труп». Так ДиКаприо остался при своем имени, а прогноз агента, что он никогда не получит из-за него работу, не сбылся.

Впрочем, получение ролей в детстве не оказалось легким для Лео. «Я был брейкдансером. Иногда я танцевал брейкданс на улицах, ну, за деньги. О да. У меня была короткая стрижка», — вспомнил он.

С молодым актером не хотели работать агенты. Те, как вспомнил он, выстраивали артистов в очередь, «как скот», и указывали на них. Одним говорили «Да», другим — «Нет». ДиКаприо не раз был в числе последний.

«Я помню, как сказала своему отцу: „Это ужасно“. Но я возвращался, и они делали это снова», — добавил оскароносный актер.

