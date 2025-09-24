Агент Леонардо Ди Каприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»

Леонардо Ди Каприо рассказал, что агент советовал ему сменить имя на Ленни Уильямс, поскольку его собственное было якобы «слишком этническим». Этим актер поделился в подкасте «New Heights» Джейсона и Трэвиса Келси.
Ди Каприо признался, что этот совет был одним их худших моментов его карьеры. Он случился, когда Лео было 12 или 13 лет. Идея не понравилась ни самому тогда юному актеру, ни его отцу.
Последний увидел фото сына с напечатанным на нем новым именем, разорвал его и заявил: «Только через мой труп». Так Ди Каприо остался при своем имени, а прогноз агента, что он никогда не получит из-за него работу, не сбылся.
Впрочем, получение ролей в детстве не оказалось легким для Лео. «Я был брейкдансером. Иногда я танцевал брейкданс на улицах, ну, за деньги. О да. У меня была короткая стрижка», — вспомнил он.
С молодым актером не хотели работать агенты. Те, как вспомнил он, выстраивали артистов в очередь, «как скот», и указывали на них. Одним говорили да, другим — нет. Ди Каприо не раз был в числе последних.
«Я помню, как сказал своему отцу: „Это ужасно“. Но я возвращался, и они делали это снова», — добавил оскароносный актер.