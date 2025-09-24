Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии

Юристы дают понять, отмечает TMZ, что Нэш жив сегодня только потому, что позволял Дидди любое поведение. По их словам, Шон Комбс (это настоящее имя Дидди) использовал свою власть для подчинения Деонте. Угрозы со стороны рэпера поступали Нэшу даже после ухода с работы.



Адвокат Дидди Эрика Вулфф заявила в ответ на иск Нэша, что тот «очередной авантюрист, стремящийся нажиться на своей близости к знаменитости». «Эта жалоба полна лжи и резко контрастирует с тем, что уже было установлено в суде», — заявила она.