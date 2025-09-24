Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии

Стилист Деонте Нэш, работавший ранее с рэпером Дидди, подал в суд на музыканта. Он обвинил его в сексуализированном насилии и угрозам жизни, сообщил TMZ со ссылкой на судебные документы.
Нэш заявил, по сообщению издания, что Дидди превратил его мечту стать стилистом знаменитости в кошмар, который он «был вынужден терпеть почти каждый день». Нэш работал на артиста примерно десять лет.
«Ужасы, пережитые мистером Нэшем, продолжают его мучить даже после окончания его трудовых отношений», — заявили юристы мужчины в иске.
По их заверениям, Дидди подверг Нэша «десятилетию сексуализированного и физического насилия, сексуализированных и словесных домогательств, торговли людьми, унижений, угроз его жизни и благополучию, преследования, контроля и психологического манипулирования».
В иске описываются несколько случаев предполагаемой агрессии со стороны Дидди. В 2013 или 2014 году, например, рэпер обнажил тело стилиста перед другими сотрудниками и ощупывал его без согласия, утверждается в документах.
Дидди якобы делал Деонте «нежелательные, неуместные, сексуально окрашенные» замечания во время их совместной работы. По мнению стилиста, его экс-босс был зациклен на сексуальной ориентации Деонте и постоянно поднимал этот вопрос в присутствии друзей и коллег. Это вызывало у Нэша чувство неловкости и унижения.
Юристы дают понять, отмечает TMZ, что Нэш жив сегодня только потому, что позволял Дидди любое поведение. По их словам, Шон Комбс (это настоящее имя Дидди) использовал свою власть для подчинения Деонте. Угрозы со стороны рэпера поступали Нэшу даже после ухода с работы.
Адвокат Дидди Эрика Вулфф заявила в ответ на иск Нэша, что тот «очередной авантюрист, стремящийся нажиться на своей близости к знаменитости». «Эта жалоба полна лжи и резко контрастирует с тем, что уже было установлено в суде», — заявила она.
«Господин Комбс посвятил свою жизнь и карьеру поддержке деятелей искусств, созданию возможностей и развитию одного из самых влиятельных культурных предприятий в мире. Обвинения господина Нэша в стиле таблоидов оскорбительны не только для господина Комбса, но и для бесчисленных людей, которые честно и профессионально работали в его компаниях», — считает юристка.
По ее мнению, «в суде правда восторжествует». «Мистер Комбс никогда не совершал сексуальных домогательств ни к кому — ни к взрослому, ни к несовершеннолетнему, ни к мужчине, ни к женщине», — заявила Вулфф.
Дидди арестовали 16 сентября 2024 года. Его обвиняют в торговле людьми, рэкете, изнасилованиях, домогательствах, шантаже, вымогательстве, принуждении к незаконному труду и других преступлениях.
Судебные заседания по делу Шона Комбса начались 12 мая и проходят в закрытом формате. Показания успели дать бывшая девушка Пи Дидди Кэсси, ее родственники, а также бывшие помощники рэпера и бизнесмена, экзотический танцор по прозвищу Каратель, артист Кид Кади и другие люди, работавшие с ним. О том, что говорили о Пи Дидди в начале судебного процесса, можно прочитать в материале «Афиши Daily».
Недавно Пи Дидди освободили от части обвинений. Сотрудники прокуратуры решили не рассматривать обвинения в попытке похищения, попытке поджога, пособничестве и подстрекательстве к торговле людьми. Суд над Шоном Комбсом вызвал такой общественный резонанс, что в сети появились сгенерированные искусственным интеллектом видео о суде над Пи Дидди. В роликах показывают звезд, которые в суде выдвигают фейковые обвинения в адрес музыканта.