Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской

«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с кей-попом
Эмма Уотсон призналась, что по-прежнему ценит Джоан Роулинг после высказываний о транс-людях
Агент Леонардо ДиКаприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»
Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания
Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии
В пятом сезоне «Очень странных дел» будет больше экшна и спецэффектов
Ученые: мозг подростков и взрослых одинаково остро реагирует на буллинг
59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*
PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года
ВЦИОМ: 71% россиян ругаются матом. Каждый третий — ежедневно
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок
45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере
Умерла Клаудия Кардинале
Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»
Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября

Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской

Фото: @pfvolodya

Петербургский городской суд по требованию прокуратуры признал экстремистским произведением песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным прокуратуры, экспертиза установила, что в тексте трека содержатся признаки призывов к агрессивным и насильственным действиям, а также пропаганда ненависти и вражды, в том числе в отношении органов государственной власти.

После вступления решения в силу Минюст должен будет внести песню в федеральный список экстремистских материалов, а Роскомнадзор — принять меры по блокировке интернет-ресурсов, где она размещена.

Ответчиками по делу выступили музыканты группы: фронтмен Владимир Котляров*, барабанщик Кирилл Муравьев и бас-гитарист Александр Агафонов. Котляров в 2023 году был внесен в реестр иноагентов за публичные заявления в поддержку Украины и критику российских властей.

* Владимир Котляров внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Расскажите друзьям