Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской

Петербургский городской суд по требованию прокуратуры признал экстремистским произведением песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
По данным прокуратуры, экспертиза установила, что в тексте трека содержатся признаки призывов к агрессивным и насильственным действиям, а также пропаганда ненависти и вражды, в том числе в отношении органов государственной власти.
После вступления решения в силу Минюст должен будет внести песню в федеральный список экстремистских материалов, а Роскомнадзор — принять меры по блокировке интернет-ресурсов, где она размещена.
Ответчиками по делу выступили музыканты группы: фронтмен Владимир Котляров*, барабанщик Кирилл Муравьев и бас-гитарист Александр Агафонов. Котляров в 2023 году был внесен в реестр иноагентов за публичные заявления в поддержку Украины и критику российских властей.
* Владимир Котляров внесен Минюстом в реестр иноагентов.