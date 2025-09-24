Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания

Сервис онлайн-психотерапии «Ясно» совместно с карьерным сервисом «Эйч» провели исследование и выяснили, как россияне сталкиваются с профессиональным выгоранием и что помогает им восстановиться.
По данным опроса, 53% респондентов хотя бы раз уходили с работы из‑за эмоционального истощения. Каждый третий (35,2%) может находиться в состоянии выгорания годами, а каждый пятый — более полугода подряд.
Респонденты в теории связывают выгорание с перегрузкой (31,2%), отсутствием карьерных перспектив (21%) и конфликтами в коллективе (18,5%). Но в реальности чаще всего причиной оказываются неопределенность в развитии (59%), нехватка признания и поддержки (57,3%) и нарушение баланса между работой и личной жизнью (53%).
Чаще других, по мнению опрошенных, страдают сотрудники офисных профессий и руководители. Несмотря на то что 9 из 10 задумываются о смене работы, на решительный шаг идут только половина. Большинство уверено, что компании должны помогать сотрудникам: предлагать гибкий график, психологическую поддержку, дополнительные выходные или карьерные консультации.