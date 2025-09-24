Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания

«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с кей-попом
Эмма Уотсон призналась, что по-прежнему ценит Джоан Роулинг после высказываний о транс-людях
Суд признал песню группы «Порнофильмы» экстремистской
Агент Леонардо ДиКаприо советовал ему сменить имя, поскольку оно «слишком этническое»
Экс-стилист Дидди обвинил музыканта в сексуализированном насилии
В пятом сезоне «Очень странных дел» будет больше экшна и спецэффектов
Ученые: мозг подростков и взрослых одинаково остро реагирует на буллинг
59% блогеров перешли в Telegram из Instagram*
PhD-студент из Китая учится в Швейцарии и питается кошачьей едой
Элвис Пресли хотел убить инструктора Присциллы по карате, узнав об их романе
Evervess обогнала Coca-Cola по продажам в России
МРОТ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года
Ник Кейв получил почетную докторскую степень Королевского колледжа искусств
Глинда становится Доброй волшебницей в новом трейлере фильма «Злая: Навсегда»
Okko приступил к съемкам документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха»
Минфин России предложил повысить НДС до 22% с 1 января 2026 года
ВЦИОМ: 71% россиян ругаются матом. Каждый третий — ежедневно
Некоторых российских туристов не пускают в Китай из‑за турецких штампов в загранпаспорте
Совы более склонны к зависимости от смартфонов и соцсетей, чем жаворонки
Жюри составило шорт-лист номинантов на Букеровскую премию в 2025 году
Вместо показа на подиуме Gucci представил короткометражку с Деми Мур и Эллиотом Пейджем
«The Savant» с Джессикой Честейн в главной роли отложили на неопределенный срок
45-минутную запись концерта Nirvana, на которой Курт Кобейн разбивает 2 гитары, выставили на аукцион
Марк Ронсон напишет саундтрек для «Нарнии» Греты Гервиг
В «2ГИС» появился ИИ-поиск. Он позволяет находить места по настроению и атмосфере
Умерла Клаудия Кардинале
Майка Монро предстала в образе двуличной няни в трейлере ремейка «Руки, качающей колыбель»
Документальный сериал «Эффект Свифт» о Тейлор Свифт получит второй сезон. Он выйдет 2 октября

Более половины россиян уходят с работы из‑за выгорания

Фото: Redd Francisco/Unsplash

Сервис онлайн-психотерапии «Ясно» совместно с карьерным сервисом «Эйч» провели исследование и выяснили, как россияне сталкиваются с профессиональным выгоранием и что помогает им восстановиться.

По данным опроса, 53% респондентов хотя бы раз уходили с работы из‑за эмоционального истощения. Каждый третий (35,2%) может находиться в состоянии выгорания годами, а каждый пятый — более полугода подряд.

Респонденты в теории связывают выгорание с перегрузкой (31,2%), отсутствием карьерных перспектив (21%) и конфликтами в коллективе (18,5%). Но в реальности чаще всего причиной оказываются неопределенность в развитии (59%), нехватка признания и поддержки (57,3%) и нарушение баланса между работой и личной жизнью (53%).

Чаще других, по мнению опрошенных, страдают сотрудники офисных профессий и руководители. Несмотря на то что 9 из 10 задумываются о смене работы, на решительный шаг идут только половина. Большинство уверено, что компании должны помогать сотрудникам: предлагать гибкий график, психологическую поддержку, дополнительные выходные или карьерные консультации.

Расскажите друзьям