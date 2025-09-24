«Кей-поп-охотницы на демонов» изначально не имели ничего общего с Кей-попом
В пятом сезоне «Очень странных дел» будет больше экшна и спецэффектов

Фото: Netflix

Netflix опубликовал ролик, посвященный пятому сезону сериала «Очень странные дела». Премьера первых четырех серий финала состоится 26 ноября, еще три выйдут в Рождество, а финал — 31 декабря.

В новом видео показаны кадры предстоящего противостояния с Векной: Дастин с рацией возле дома, затянутого лозами Изнанки, и Мюррей за рулем грузовика вместе с Робин. В ролике братья Даффер также рассказали, что зрителей ждет больше экшна, визуальных эффектов и напряженных сюжетных линий.

Финн Вольфхард назвал сезон самым рискованным, а Милли Бобби Браун подчеркнула, что «все окажутся в гуще событий». Видео Netflix сочетает напряженные сцены с ностальгическими моментами прошлых сезонов и вспоминает героев, погибших в битвах с чудовищами.

«Грядет финальная битва — а вместе с ней и тьма, более могущественная и смертоносная, чем все, с чем они сталкивались раньше. Чтобы покончить с этим кошмаром, им нужно, чтобы все — вся команда — собрались вместе в последний раз», — говорится в описании.

Над финальным сезоном работали не только братья Даффер, но и Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля»). Он снял два эпизода. В пятом сезоне снимался весь актерский состав сериала. Звезда «Терминатора» Линда Гамильтон получила роль в «Очень странных делах», она сыграла доктора Кей.

